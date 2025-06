Tévé előtt ülni mégis egészséges? A videojátékok jobbak lehetnek, mint a sport!

Egy friss kanadai kutatás szerint a PlayStation, Xbox és Nintendo Switch előtt töltött idő valóságos agytornát jelenthet, míg a fizikai aktivitás nem javítja érdemben a memóriát és a problémamegoldási képességeinket.

A kutatás különösen érdekes annak fényében, hogy a WHO eddig épp az ellenkezőjét hirdette / Fotó: freepik.com / Illusztráció

A University of Western Ontario idegtudósa, Adrian Owen professzor szerint:

Az emberek által jelentett testmozgási mennyiség nem mutatott összefüggést a kognitív teljesítmenyünkkel, vagyis akik rendszeresen sportolnak, nem rendelkeznek jobb memóriával, és nem jobbak a problémamegoldásban sem.

Ezzel szemben a játékkonzolok rendszeres használata mérhető javulást hozott. Owen elmondta: „A videojátékozás összefüggésbe hozható a jobb memóriával, jobb érvelési képességgel és jobb problémamegoldással.”

A professzor szerint a modern, stratégiai vagy logikai játékok, mint a Minecraft vagy a Civilization sorozat, valós „agytanfolyamként” működnek.

Ezek a játékok logikát, gondolkodást és tervezést igényelnek. Azt hiszem, amit ezekkel a játékokkal csinálunk, az nem más, mint hogy gondolkodni tanítjuk az embereket

– fogalmazott Owen.

A kutatás különösen érdekes annak fényében, hogy a WHO eddig épp az ellenkezőjét hirdette: szerintük a rendszeres, közepes vagy intenzív testmozgás jótékonyan hat a gondolkodásra. Adrian Owen azonban felveti: „Ez talán még a WHO számára is meglepő lehet” – idézi a tudóst a Daily Star.