Ez nem pótlás, ez kínszenvedés - káosz a 4-6-os vonalán, panaszkodnak az utasok

A 4-6-os villamos vonalán június 22-től július 31-ig tartó felújítás miatt a Széll Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között teljesen leállt a villamosforgalom, a helyét pótlóbuszok vették át. A közlekedők szerint azonban a pótlás nem megoldás, hanem újabb problémaforrás lett.

A 4-6-os villamos vonalát felújítják Fotó: Hegedüs Róbert

Ez nem pótlóbusz, ez egy türelempróba

– fakadt ki a közösségi médiában egy utas, aki a Jászai Mari térnél harmadszorra sem fért fel a buszra.

Az applikáció nem szinkronban működik a valósággal, a buszok késnek, kimaradnak, vagy annyira zsúfoltak, hogy egyszerűen meg sem állnak.

A közösségi médiában tömegével érkeznek a panaszok:

ami az app szerint 3 perc a valóságban 12 lett és fel sem fértünk

két buszt ígért, egy sem jött

a megállókban is káosz van, azt sem tudják sokan hol kell felszállni a pótlóbuszra

A felújításra valóban szükség volt: a Margit híd pesti hídfője és a Tátra utca közötti szakasz több mint tíz éve nem látott karbantartást. A BKK szerint most síneket, kitérőket és peronokat újítanak fel, modern, zaj- és rezgéscsillapított megoldásokkal. De a kivitelezés ára a közlekedők idegrendszere lett.

A Facebookon, Redditen és TikTokon megjelent beszámolók szerint sokan már inkább sétálnak vagy bringára ülnek, csak ne kelljen átszállásokkal és kiszámíthatatlan várakozásokkal küzdeniük.

Komolyan mondom, 3 megállót lesétálok inkább, minthogy újra megpróbáljak felszállni egy ‘pótlóra

- írta egy utas.

A 4-6-os villamos felújítása is hozzájárul a budapesti dugókhoz

Ha minden a tervek szerint halad, a villamos augusztus elején újra teljes vonalon közlekedik. Addig viszont marad a türelemjáték. Autóra sem érdemes váltani, mert most Budapesten olyan dugók vannak, mint még soha. Mint a Metropol már többször beszámolt róla, Karácsony egyszerre tervezett minden felújítást, ráadásul a rakpartot is lezárt nappalra is az autók elől.