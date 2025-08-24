Most jött: Baleset történt az M3-ason Budapest felé

Forgalomkorlátozásra kell számítani. A baleset Hatvan közelében, a 21-es főút felhajtójánál történt.
Karambolozott egy személyautó és egy kistehergépkocsi az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hatvan közelében, a 21-es főút felhajtójánál. A balesetnél a hatvani hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani – írja a Katasztrófavédelem.
