Elkezdődtek szezonvégi leárazások – ezekre figyeljünk vásárlás közben!

Nem győzik a fogyasztóvédelmi szakemberek hangsúlyozni, hogy tudatos vásárlással sok idegeskedéstől kímélhetjük meg magunkat, nem mellesleg pedig sokat is spórolhatunk. Nincs ez másként a szezonvégi leárazások alkalmával sem. Mutatjuk, mire érdemes figyelni ilyenkor a boltokban és online vásárláskor!

Itt a tél végi nagy leárazások ideje – mutatjuk, mire érdemes figyelni a vásárláskor – Illusztráció: Nagy Béla / Origo

A legfontosabb tanács, hogy kerüljük az impulzusvásárlást

Csábítóak – az akár 70%-os kedvezmény, akció, készletkisöprés és leárazás feliratok az üzletekben és a webshopokban –, de ezek láttán mindig tegyük fel magunknak a kérdést: megvennénk-e a kinézett terméket akkor, ha nem lenne akciós? A szezonvégi leárazás akkor éri meg igazán, ha olyan alapdarabokat szerzünk be jó áron, amik jövőre is megállják a helyüket: például télikabátot vagy bakancsot, pulóvert vagy vastagabb nadrágot.

Vásárlás előtt nézzük meg, mennyi is volt teljes ára egy terméknek

Az is segíthet eldönteni, hogy megvegyünk-e valamit a nagy leárazásokkor, hogy megnézzük, mennyi is a teljes ára az adott terméknek. Minél nagyobb a különbség a teljes ár és az akciós ár között, annál jobban járunk. És szerencsére ezen a területen megszűnt a trükközés lehetősége is a boltok részéről: sokáig bevett gyakorlat volt, hogy az akció előtt pár nappal mesterségesen megemelték az árakat, majd ebből adtak „hatalmas” kedvezményt. Ezt a kiskaput azonban nemrég bezárták és az árcsökkentés bejelentésekor a kereskedő már köteles feltüntetni a termék mellett az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb árat is. A százalékos kedvezményt pedig kizárólag ehhez a minimumárhoz képest szabad kiszámolnia.

A leárazáson vett termékekre is jár jótállás

Gyakori tévhit, hogy az akciós termékekre nem vonatkozik a szavatosság vagy a jótállás. A valóság ezzel szemben az, hogy minden termékre jár a „garancia”, függetlenül attól, hogy akciós-e – olvasható a fogyasztóvédelmi hatóság blogján. Ez azt jelenit, hogy ha a termék gyártási hibás, a vásárlónak joga van kijavításra, kicserélésre, vagy végső soron vételár-leszállításra vagy elállásra, akkor is, ha nem teljes áron vette azt. Ez alól kivétel, ha a terméket kifejezetten egy hiba miatt értékeltek le (pl. szálszakadt pulóver), és erről a vásárlás előtt egyértelműen tájékoztattak is minket. Minden más, rejtett hiba esetén ugyanúgy védi a vásárlót a törvény.

Mennyi jótállás jár az akciós termékekre? A kötelező jótállás – ami a köznyelvben a garancia – tartós fogyasztási cikkeknél 10.000 – 250.000 Ft között 2 év, 250.000 Ft felett 3 év. Ezek alatt az összeghatárok alatt 1 év.

A 14 napos visszaküldés is jár a leárazott termékre

A szezonvégi kiárusítások jelentős része az online térben zajlik. Fontos tudni, hogy ebben az időszakban is megilleti a vásárlókat az indokolás nélküli elállás joga, aminek ideje 14 naptári nap. Vagyis a termék kézhezvételétől számítva két héten belül bármikor meggondolhatjuk magunkat, és visszaküldhetjük az árut, akkor is, ha semmi baja és akkor is, ha akciósan vettük.