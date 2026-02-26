Elkezdődtek szezonvégi leárazások – ezekre figyeljünk vásárlás közben!
Lassan vége a télnek, a boltok polcain pedig hamarosan átveszik a fókuszt a nyári holmik. Ilyenkor sok üzlet leakciózza a hidegebb évszakban használatos termékeit. Mutatjuk, mire érdemes figyelni, ha a mostani leárazásokkor vennénk valamit!
Nem győzik a fogyasztóvédelmi szakemberek hangsúlyozni, hogy tudatos vásárlással sok idegeskedéstől kímélhetjük meg magunkat, nem mellesleg pedig sokat is spórolhatunk. Nincs ez másként a szezonvégi leárazások alkalmával sem. Mutatjuk, mire érdemes figyelni ilyenkor a boltokban és online vásárláskor!
A legfontosabb tanács, hogy kerüljük az impulzusvásárlást
Csábítóak – az akár 70%-os kedvezmény, akció, készletkisöprés és leárazás feliratok az üzletekben és a webshopokban –, de ezek láttán mindig tegyük fel magunknak a kérdést: megvennénk-e a kinézett terméket akkor, ha nem lenne akciós? A szezonvégi leárazás akkor éri meg igazán, ha olyan alapdarabokat szerzünk be jó áron, amik jövőre is megállják a helyüket: például télikabátot vagy bakancsot, pulóvert vagy vastagabb nadrágot.
Vásárlás előtt nézzük meg, mennyi is volt teljes ára egy terméknek
Az is segíthet eldönteni, hogy megvegyünk-e valamit a nagy leárazásokkor, hogy megnézzük, mennyi is a teljes ára az adott terméknek. Minél nagyobb a különbség a teljes ár és az akciós ár között, annál jobban járunk. És szerencsére ezen a területen megszűnt a trükközés lehetősége is a boltok részéről: sokáig bevett gyakorlat volt, hogy az akció előtt pár nappal mesterségesen megemelték az árakat, majd ebből adtak „hatalmas” kedvezményt. Ezt a kiskaput azonban nemrég bezárták és az árcsökkentés bejelentésekor a kereskedő már köteles feltüntetni a termék mellett az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb árat is. A százalékos kedvezményt pedig kizárólag ehhez a minimumárhoz képest szabad kiszámolnia.
A leárazáson vett termékekre is jár jótállás
Gyakori tévhit, hogy az akciós termékekre nem vonatkozik a szavatosság vagy a jótállás. A valóság ezzel szemben az, hogy minden termékre jár a „garancia”, függetlenül attól, hogy akciós-e – olvasható a fogyasztóvédelmi hatóság blogján. Ez azt jelenit, hogy ha a termék gyártási hibás, a vásárlónak joga van kijavításra, kicserélésre, vagy végső soron vételár-leszállításra vagy elállásra, akkor is, ha nem teljes áron vette azt. Ez alól kivétel, ha a terméket kifejezetten egy hiba miatt értékeltek le (pl. szálszakadt pulóver), és erről a vásárlás előtt egyértelműen tájékoztattak is minket. Minden más, rejtett hiba esetén ugyanúgy védi a vásárlót a törvény.
Mennyi jótállás jár az akciós termékekre?
A kötelező jótállás – ami a köznyelvben a garancia – tartós fogyasztási cikkeknél 10.000 – 250.000 Ft között 2 év, 250.000 Ft felett 3 év. Ezek alatt az összeghatárok alatt 1 év.
A 14 napos visszaküldés is jár a leárazott termékre
A szezonvégi kiárusítások jelentős része az online térben zajlik. Fontos tudni, hogy ebben az időszakban is megilleti a vásárlókat az indokolás nélküli elállás joga, aminek ideje 14 naptári nap. Vagyis a termék kézhezvételétől számítva két héten belül bármikor meggondolhatjuk magunkat, és visszaküldhetjük az árut, akkor is, ha semmi baja és akkor is, ha akciósan vettük.
További tanácsok a biztonságos vásárláshoz
- Ne higgyünk el mindent az üzletben. Használjunk ár-összehasonlító oldalakat vagy applikációkat, mert könnyen lehet, hogy az akciós ár egy másik boltban az alapárat jelenti.
- A blokkot mindig őrizzük meg, a termékek csomagolását viszont nem kell. Utóbbi ugyanis nem feltétele a garanciális ügyintézésnek.
- Mindig ellenőrizzük a nyugtát fizetés után! Ha a polcon lévő ár alacsonyabb volt, mint amit a gép beütött, a fogyasztóvédelmi szabályok szerint a kereskedő köteles a kedvezőbb, kiírt áron odaadni a terméket.
- Ha gyanús árazást tapasztalunk, vagy a kereskedő megtagadja a törvényes jogainkat, fordulj bátran az illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályához vagy a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (NKFH) segítségért.
