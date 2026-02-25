Retrográd Merkúr: Ennek a csillagjegynek egy régi kapcsolat keserítheti meg az életét

A 2026-os esztendő első retrográd Merkúr időszaka február 26-án veszi kezdetét, és egészen március 20-ig tart. A retrográd Merkúr kifejezés azt az időszakot jelöli, amikor a Merkúr bolygó a Földről nézve látszólag hátrafelé mozog az égen.

Káoszt hozhat a retrográd Merkúr Fotó: Pavel Danilyuk / Pexels

Mi a retrográd Merkúr, és mire kell figyelniük a csillagjegyek szülötteinek?

Az asztrológiában a Merkúr a kommunikációt, a gondolkodást, az utazást, a technológiát és a szerződéseket jelképezi. A retrográd Merkúrt ezért gyakran hozzák összefüggésbe a félreértésekkel, kommunikációs zavarokkal, technikai problémákkal, késésekkel, utazási fennakadásokkal, régi ügyek és kapcsolatok visszatérésével.

Kos

Türelmetlen lehetsz, és a lassú haladás frusztrálhat. Figyelj a szavaidra, hallgasd meg a másikat is.

Bika

Gondolataid lassabban formálódnak, ami most előny lehet. Pénzügyekben inkább várj, és tervezd át a költségvetésedet.

Ikrek

A kommunikáció akadozhat: félreértések, kimaradt üzenetek, régi ismerősök bukkanhatnak fel váratlanul.

Rák

Otthoni ügyek okozhatnak bosszúságot. Érdemes rendet tenni a ház körül és a családi kapcsolatokban is.

Oroszlán

Kerüld a nagy pénzügyi kockázatokat. Most inkább tervezd, elemezd és oszd meg tapasztalataidat.

Szűz

Munkahelyi csúszások és technikai problémák jöhetnek. Ellenőrizd alaposan a munkádat, mielőtt véglegesnek tekinted.

Mérleg

Kerüld a nagy változtatásokat és a kockázatos vásárlásokat. Inkább pihenj, töltődj, és keresd az egyensúlyt.

Skorpió

Az érzelmek felerősödhetnek, ami elhomályosíthatja a józan ítélőképességed. Légy óvatos a szerelmi döntéseknél és a titkaid védelmében.

Nyilas

Utazásnál késések és félreértések várhatók. Ha lehet, halaszd el a nagyobb utakat, és őrizd meg a türelmed és a humorérzéked.

Bak

Az ingatlanügyek, szerződések és hivatalos papírmunkák csúszhatnak. Koncentrálj inkább a családra és az otthonodra, a nagy döntéseket halaszd későbbre.

Vízöntő

Kapcsolataid kerülnek a középpontba. Figyelj a kommunikációra, mert a kisebb nézeteltérések most könnyen komoly feszültséggé nőhetnek.

Halak

Most könnyen elkalandozik a figyelmed, és a valóság összemosódhat az ábrándokkal. Engedd szabadjára a kreativitásodat: az írás, a zene vagy a festés jót tehet – írja a marie claire.