Orbán Viktor: elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését

Magyarországot nem lehet zsarolni!

Orbán Viktor Ukrajna Védelmi Tanács zsarolás

Újabb magyarországi fenyegetés várható Ukrajna részéről – derül ki Orbán Viktor szerdai Facebook-bejegyzéséből. A miniszterelnök összehívta a védelmi tanácsot,

Orbán Viktor
Orbán Viktor elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését (Fotó: Hans Lucas via AFP)

Nem engedünk a zsarolásnak! Elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését.
Az ukrán kormány olajblokáddal gyakorol nyomást a magyar és a szlovák kormányra. De itt nem állnak meg, további akciókra készülnek, hogy megzavarják a magyar energiarendszer működését. Magyarországot nem lehet zsarolni!

– írta a miniszterelnök a közösségi oldalán.

Nézd meg Orbán Viktor videóját!

 

