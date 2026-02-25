Orbán Viktor: elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését

Nem engedünk a zsarolásnak! Elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését.

Az ukrán kormány olajblokáddal gyakorol nyomást a magyar és a szlovák kormányra. De itt nem állnak meg, további akciókra készülnek, hogy megzavarják a magyar energiarendszer működését. Magyarországot nem lehet zsarolni!