Orbán Viktor: elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését
Magyarországot nem lehet zsarolni!
Újabb magyarországi fenyegetés várható Ukrajna részéről – derül ki Orbán Viktor szerdai Facebook-bejegyzéséből. A miniszterelnök összehívta a védelmi tanácsot,
Nem engedünk a zsarolásnak! Elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését.
Az ukrán kormány olajblokáddal gyakorol nyomást a magyar és a szlovák kormányra. De itt nem állnak meg, további akciókra készülnek, hogy megzavarják a magyar energiarendszer működését. Magyarországot nem lehet zsarolni!
– írta a miniszterelnök a közösségi oldalán.
Nézd meg Orbán Viktor videóját!
