Jelentős az elutasítottsága a Tiszának a pártnélküliek körében

Magyar Péter botrányai nem hatástalanok a közvéleményben. Egy Tisza Párthoz köthető közvélemény-kutató is beismerte.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.18. 11:47
A Tisza Párt vezetősége egyre inkább azzal hergeli a szimpatizánsait, hogy ők az egyetlenek, akik megnyerhetik az április 12-ei választást. Magyar Péterék ráadásul azzal ámítják a szavazóikat, hogy ezt a sikert csak csalás árán vehetik el tőlük. A tiszásokba pedig ez már annyira bele is ágyazódott, hogy a megkérdezettek egyöntetűen utcai harcokra készül, ha vesztenének – fogalmaz a Ripost.

A Tisza elnökének botrányai nem hatástalanok  Fotó: mw / 

Ebből a tévhittől semmi nem tudja őket eltéríteni. Hiába voltak többen a Békemeneten, hiába telt házas Orbán Viktor összes országjárása, ők akkor is szentül hiszik, hogy jobban állnak. Ennek az egyik fő oka, hogy a balos közvélemény-kutatók téves felmérésekkel áltatják őket.

Most azonban homokszem került a gépezetbe! A 21 Kutatóközpont vezetője tette egyértelművé: a Tisza elnökének botrányai nem hatástalanok a közvéleményben, az elutasítottsága a pártnélküliek körében is jelentős. Róna Dániel korábban többször beszélt arról is, hogy a Tisza magabiztos előnyét mutató felmérések nem feltétlen reálisak, 

a valóságban kiélezett a pártverseny, a mozgósításban pedig verhetetlen a Fidesz.

Simán el tudom képzelni, hogy a Fidesz nyer, nem lenne óriási meglepetés

– jelentette ki a 21 Kutatóközpont vezetője a Válasz Online podcast műsorában február elején.

Február végén a Telex egyik műsorában ismét hűteni próbálta az ellenzéki tábor lelkesedését, amikor azt mondta, hogy a választás egyáltalán nem lefutott, és nem ért egyet azokkal, akik a Tisza Párt előnyét behozhatatlannak tartják. Úgy vélte, a választani tudók körében mért 13 százalékpontos különbség, figyelembe véve a hibahatárt és a Fidesz a választási helyzet jellegéből fakadó nagyjából öt százalékpontos előnyét, még megfordítható. 

Akkor arról is beszélt Róna, hogy a Fidesznek hatalmas intézményi és erőforrásbeli előnyei vannak a mozgósításban, amivel a Tisza Párt nem rendelkezik.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
