Mutatjuk a budapesti lakótelepet, ahol annyian élnek, mint egy közepes magyar városban

A múlt század közepén Újpesten főleg régi, földszintes házak álltak, amelyek jelentős része rossz állapotban volt. Az egykori önálló iparvárost, Újpestet 1950-ben csatolták a fővároshoz. A IV. kerületi lakásoknak a fele azonban még 70-es években is komfort nélküli volt, sok épület még a két világháború előtt épült. A főváros vezetése ezért átfogó városrehabilitációs programot indított, amelynek egyik legnagyobb vállalkozása az újpesti lakótelep megépítése lett, sőt végül itt építették meg a legnagyobb budapesti lakótelepet.

Az újpesti lett az egyik legkedveltebb budapesti lakótelep

Fotó: Wikipédia-Rovibroni-Barna Rovács

A beruházás célja kettős volt: egyrészt korszerű lakásokat akartak építeni a főváros növekvő lakosságának, másrészt el akarták tüntetni a leromlott állapotú városrészeket. A rekonstrukció 1974-ben kezdődött. A régi házak jelentős részét lebontották, helyükön pedig ötszintes és tizenegy emeletes panelépületek épültek

Fotó: Fortepan / FŐFOTÓ

Az építkezés az Árpád út déli oldalán kezdődött, az első ütemben 9588 lakás készült el, öt és 11 szintes panelépületek. Az I. ütem építése 11 évig tartott, 1985-ben fejeződött be.

Ezzel párhuzamosan, 1980-ban az Árpád út északi oldalán megindult a II. ütem. Ott 5682 lakás épült, valamint 48 általános iskolai tanterem 500 gyerek számára, óvoda, és bölcsőde. Épült még ide orvosi rendelő, gyógyszertár és közértek is. A teljes építkezés 1986-ban fejeződött be, négy évvel később pedig, 1990 decemberében átadták a 3-as metró Árpád híd és Újpest-Központ közötti szakaszát, amely még sokkal vonzóbbá tette az egész lakótelepet.

Magyarország legnagyobb lakótelepe Az újpesti lakótelepen mintegy 17 ezer lakás található, ez nagyjából egy közepes magyar város lakosságának felel meg. Emiatt sok helyen nemcsak Budapest, hanem az egész ország legnagyobb lakótelepeként emlegetik.

Fotók: Mediaworks/Fortepan

Az első lakók többsége munkáscsalád volt. Sokan a környék gyáraiban – például az Egyesült Izzóban vagy más újpesti üzemekben – dolgoztak, de érkeztek családok más budapesti kerületekből is. Számos esetben olyan emberek kaptak itt lakást, akik korábban komfort nélküli, egy- vagy kétszobás lakásokban éltek. Számukra a panelházak modern életkörülményeket jelentettek: központi fűtést, fürdőszobát, meleg vizet és sokszor nagyobb alapterületet. Egykor státuszszimbólum volt ide költözni.

A lakótelep egy része különleges múlttal rendelkezik. A Pozsonyi utcai lakótelep – közismert nevén a „Szellemtelep” – egy korábbi temető helyén épült fel 1969 és 1972 között. A helyi legendák szerint az építkezés során emberi maradvány kerültek elő, és különös történetek kezdtek terjedni a környéken.

Végül az újpesti lett az egyik legkedveltebb budapesti lakótelep

Az elmúlt évtizedek során az újpesti lakótelep jelentősen átalakult. Az egykori első generáció nagy része mára megöregedett, miközben fiatal családok és új lakástulajdonosok költöztek a helyükre. A rendszerváltás után a lakások többsége magántulajdonba került. A korábban sokat bírált panelövezet ma már kifejezetten keresett lakóhelynek számít a jó közlekedés, a kiépített infrastruktúra és a viszonylag sok zöldfelület miatt. Több mint fél évszázaddal az első épületek átadása után az újpesti lakótelep továbbra is Budapest egyik legnépesebb lakóövezete, ahol mintegy 36 ezer ember él.

Saját „belvárosa” van Kevés budapesti lakótelep mondhatja el magáról, hogy a közepén piac, metróvégállomás, üzletek, hivatalok, rendelőintézet és kulturális intézmények találhatók. Az újpesti lakótelep lényegében egy önálló városközpont köré szerveződött.

Ha szeretnél nosztalgiázni, és régi fotókat nézegetni a budapesti panelekről, ezen, és ezen a linken megteheted.