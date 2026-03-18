Ilyen a tudomány és a cirkuszművészet különleges találkozása

Rendhagyó és látványos eseménynek adott otthont a Fővárosi Nagycirkusz 2026. március 17-én: a Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) által szervezett Tudományos Csodák Cirkusza keretében a tudomány és a cirkuszművészet különleges találkozásának lehettek részesei az érdeklődő diákok és kísérőik. A program a Magyar Tudomány Éve rendezvénysorozat részeként valósult meg, és célja az volt, hogy élményszerű módon hozza közelebb a fiatalokhoz a kutatás, az innováció és a felfedezés világát.

Tudományos Csodák Cirkusza néven szervez szórakoztató programot a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Fotó: NÜI

A manézsban egymást váltották a látványos produkciók és a fiatal tehetségek bemutatkozásai: az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia (OTIO) döntősei, a Tudományos Nagykövet Program résztvevői, valamint a Nemzeti Tudósképző Akadémia tagjai saját projektjeiken keresztül mutatták meg, hogy a tudomány nem csupán tankönyvi ismeret, hanem kreativitásra, kíváncsiságra és problémamegoldásra épülő élmény.

Elsőként rendezvény házigazdája, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója, Fekete Péter köszöntötte a vendégeket: elmondta, a cirkusz mindig is a csodák és az élmények terepe volt, és külön öröm, hogy ezúttal a tudomány képviselőivel együtt teremthetnek maradandó élményt a közönség számára. Kiemelte a nemzetközi fellépők szerepét, valamint a fiatal innovátorokat, akik saját ötleteikkel és kutatásaikkal léptek a porondra.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az eseményt megnyitva rámutatott: a tudomány és a cirkusz valójában ugyanarra az élményre épít – a varázslatra és a felfedezés örömére. Mint fogalmazott, a tudományos „varázslatot” ma innovációnak nevezzük, amely kézzelfogható módon jelenik meg a fiatalok fejlesztéseiben, legyen szó robotikáról, kísérletekről vagy új technológiai megoldásokról.

A program egyik fontos üzenetére Birkner Zoltán, az OTIO-t szervező Magyar Innovációs Szövetség társelnöke hívta fel a figyelmet: a 14–20 éves korosztály számára ma már nem csupán a tananyag elsajátítása a kulcs, hanem az is, hogy merjenek kérdezni, új ötleteket megfogalmazni, és aktívan formálni környezetüket. Hangsúlyozta, hogy az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia olyan lehetőséget kínál, ahol a fiatalok szakmai támogatás mellett fejleszthetik elképzeléseiket, és akár működő prototípusokká alakíthatják azokat.