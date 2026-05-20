Ilyen lesz a világ 2050-ben – állítja egy különleges videót megosztó, magát időutazónak valló férfi

Egy magát időutazónak nevező TikTok-felhasználó újabb felkavaró videóval borzolta a kedélyeket, amelyek állítása szerint a harmadik világháború utáni világot mutatja be. Az TikTokon unknown.path31 néven ismert felhasználó azt állítja, hogy 2050-ből küld felvételeket a teljesen elnéptelenedett Földről.

A férfi állítja: időutazó és elnéptelenedett városokat mutatott meg 2050-ből

Az egyik videóban a férfi azt mondja, Párizsban jár, ahol „valami történt”. A felvételeken egy rozsdás, elhagyatott Eiffel-torony látható, körülötte repedezett beton és teljes kihaltság tapasztalható. Turistáknak nyoma sincs. Állítása szerint indák futják be a fémszerkezetet, az utcákon gaz nő, és „halálos csend” telepedett a francia fővárosra.

A videó ezután a Notre-Dame-székesegyház épületét mutatja, amely a felvételen szürkének, megkopottnak és elhanyagoltnak tűnik. A narrátor szerint az egész város olyan, mintha évtizedek óta teljesen magára hagyták volna.

A több mint 26 ezer követővel rendelkező felhasználó más felvételeket is közzétett. Egy újabb videóban a férfi állítása szerint már Oroszországban jár, egy elhagyott katonai repülőtéren. A képeken rozsdás, golyónyomokkal borított szétszakadt szárnyú repülőgépek és romos kifutópályák láthatók.

A narrátor később egy hatalmas hajót is megmutat, amely a videó szerint egy kiszáradt, sivatagos területen rekedt. A férfi szerint a világ teljesen üres lett, minden elnéptelenedett, és már csak a szél hangja hallatszik.

Bár sokan puszta internetes kitalációnak vagy mesterséges intelligenciával készített tartalomnak tartják a videókat, a felvételek így is gyorsan terjednek a közösségi médiában, és rengeteg találgatást indult el arról, vajon milyen jövőt jósolnak ezek a nyugtalanító képek – írja a Daily Star.