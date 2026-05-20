„Ekkora sz@rt, b*zdmeg” – nem kímélték a TV2 sztárját, így reagált a kritikára

Cikivel példálózni? A TV2 sztárjai, a 2025-ös Ázsia Expressz győztesei, a motivációs előadásaikról is ismert Bódi tesók egyike az őket ért negatív kritikával példálózott a színpadon.

Lesújtó kritikával illették a TV2 sztárjait

A Bódi tesók egyike elárulta, addig hitte el a közönség felől áradó dicséreteket és elismeréseket, amíg a saját fülével nem hallotta a lesújtó kritikát.

Volt egy olyan előadásunk, hogy hátul volt a backstage, és az ablak alatt mentek el az emberek az előadásunk után, és akkor így susmorogtak, megbeszélték egymás közt, hogy milyen volt az előadás. Mígnem azt nem halljuk, hogy az egyik mondja a másiknak: »Ekkora sz@rt, b*zdmeg! Iyen sz*r előadásra életemben nem mentem. Remélem, visszaadják a pénzt!«

– meséli Bódi Megyer az Instagram-oldalán megosztott videórészletben. Ezek után elkezdett statisztikákat olvasni, melyekből kiderült, bármit csinálnak, a közönség 20 százalékának nem fog tetszeni. S lesz másik 20 százalék elvakult rajongó, akik viszont akkor is odáig lennének a kedvenceikért, ha azok motivációs előadás helyet mondjuk énekelnének. Majd így összegez, sajátos párhuzamot vonva:

„Nem tudunk vele mit csinálni, mert ez statisztika! (...) Ha rávetítenénk ezt a te életedre, akkor 10 emberből kettő mindig a te bukásodat várja (...), és nem tudsz vele mit csinálni! És annyira jó a lelkemnek és könnyebb feldolgozni azt, hogy valójában ez csak statisztika. És te is a saját életedben, most nézz magadba! Ha két ember, ez a két ember elkezdene téged csesztetni, hát napokig benned lenne, hogy hú, miért vagyok ilyen sz*r? Tényleg sz*r vagyok? stb. Annak adsz energiát. De valójában, ha ezt megtanulod, hogy ez csak statisztika és nem tudsz vele mit csinálni, sokkal könnyebb lesz ezt elfogadni!”

