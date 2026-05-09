"Rögös volt az út" - A Bódi tesók visszaemlékeznek a karrierjük kezdetére

A Bódi tesók ma már telt házas előadásokkal, országos turnékkal és több ezer követővel inspirálják az embereket, de mint most elárulták, az út a sikerig egyáltalán nem volt könnyű. A testvérek legfrissebb Instagram-posztjában őszintén mesélt arról, honnan indultak, és milyen elképesztő fordulatot vett az életük néhány év alatt.

Hatalmasat fejlődtek a Bódi tesók, akik ma már sikeres motivációs előadók / Fotó: TV2

A Bódi tesók megugrották a kezdeti nehézségeket

A Bódi tesók elmondása szerint mára már több mint 400 előadást tartottak országszerte, azonban karrierjük kezdetén korántsem övezte ekkora érdeklődés a munkájukat. Felidézték, hogy az első időszakban mindössze három helyszínen szerettek volna előadást tartani, ám végül csalódottan kellett lemondaniuk az eseményeket, mert szinte senki nem jelentkezett.

Több, mint 400 előadás van már mögöttünk. Több, mint 100.000 ember ült már be egy előadásunkra és hallgatott meg minket. DE, kevesen tudják, hogy az első országos előadás-sorozatunkat 3 helyszínnel hirdettük meg. Debrecen, Miskolc, Budapest. Az első 2 helyszínt le kellett mondani, mert senki nem jelentkezett… Budapestre 30 ember jött el

A testvérek szerint akkoriban nehéz volt elképzelni, hogy egyszer ekkora sikereket érnek majd el, mégsem adták fel. Kitartóan dolgoztak, építették a közösségüket és hittek abban, hogy az üzenetük előbb-utóbb eljut az emberekhez.

Most pedig hatalmas mérföldkőhöz érkeztek: néhány évvel a kezdeti kudarcok után országos körútra indulnak, közel 40 helyszínen találkoznak majd a közönséggel, és előadásaikra már több száz érdeklődő kíváncsi. A rajongók a kommentekben sorra gratuláltak nekik, sokan pedig inspirálónak nevezték, ahogy a testvérpár a nehéz indulás ellenére sem mondott le az álmairól.