Újabb hollywoodi színésznő indított OnlyFans-oldalt

Hoppá! Jaime Pressly új módszert keres a rajongók elérésére. A 48 éves színésznő május 7-én, csütörtökön csatlakozott az OnlyFans oldalhoz.

A színésznő főleg A nevem Earl című sorozatból lehet ismerős, de szerepelt a Már megint egy dilis amcsi film és a Kismocsok című filmben is.

A szórakoztatóipar folyamatosan változik, és én sosem voltam az a fajta, aki a partvonalon ül. Az OnlyFans teret ad nekem, hogy azt alkossam, amit akarok, úgy, ahogy akarom, és ezt közvetlenül megosszam azokkal az emberekkel, akik évek óta támogatnak.

Amikor bejelentette a hírt, a színésznő azt mondta, hogy „mindig is hitt abban, hogy együtt kell haladni a korral”.

Ez egy másik módja annak, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjek a közönségemmel, a saját feltételeim szerint, kreativitással és direkt. Imádtam rajongókkal találkozni különböző képregény-konferenciákon, és az ilyen igazi, személyes pillanatok izgalma arra késztetett, hogy olyan lehetőségeket keressek, mint az OnlyFans.

Nagy kérdés persze, hogy mire számíthatnak a rajongók Jaime Pressly OnlyFans-oldalán. A színésznő elárulta: a felületen egy sokkal személyesebb, játékosabb és teljesen őszinte oldalát szeretné megmutatni. Elmondása alapján a platformon exkluzív fotók és videók, kulisszák mögötti pillanatok, késő esti gondolatok, valamint közvetlenebb beszélgetések is helyet kapnak majd. Pressly szerint olyan oldalát is megmutatja itt, „amit Hollywood nem mindig láthat”.

A színésznő 2005 és 2009 között A nevem Earl című sorozatban alakította Joy Turner karakterét, amelyért 2007-ben elnyerte a Primetime Emmy Awards legjobb női mellékszereplőnek járó díját vígjátéksorozat kategóriában.

Pressly nincs egyedül azzal, hogy az OnlyFans platformot választotta a rajongóival való közvetlenebb kapcsolattartásra. Korábban több ismert sztár is csatlakozott az oldalhoz, köztük Drea de Matteo, valamint Shannon Elizabeth – írja a People.