Sharon Stone 68 évesen is mindenkit lenyűgöz: bikinis fotóval mutatta meg időtlen ragyogását

Sharon Stone megmutatta fiatalos ragyogását, miközben bikiniben pózolt egy medenceparti fotón. A 68 éves színésznő hihetetlenül festett a lila és zöld mintás bikiniben. Az Elemi ösztön sztárja szőke fürtjeit rövidre vágott stílusban viselte, és játékosan pózolt, levelekkel takarva a szemét.

Bikiniben mutatta meg fiatalos külsejét Sharon Stone – Fotó: AFP

Bikiniben mutatta meg fiatalos külsejét Sharon Stone

„A nyár a küszöbön áll! Boldog pénteket, drágáim!” – írta Instagram-posztjában Stone.

A kép azután készült, hogy a színésznő plasztikai sebészeti pletykák közepette találta magát, amikor áprilisban a New York-i SiriusXM Studiosban mutatta be fiatalos külsejét. Egyetlen ránc sem látszott az arcán, ahogy rózsaszín tónusú sminkben és lágy hullámokban lesimított szőke hajában ragyogott. Stone tagadta, hogy a múltban kozmetikai műtéteken esett volna át.

2013-ban az amerikai NEW YOU magazinnak nyilatkozva elmondta: „El sem tudom mondani, hány orvos próbál rábeszélni egy arcplasztikát. Még odáig is elmentem, hogy valaki rábeszélt, de amikor odamentem és megnéztem a magamról készült képeket, azt gondoltam, hogy vajon mit fognak eltávolítani?”

A hollywoodi veterán hozzátette: „Igen, közel jártam hozzá – de őszintén szólva azt hiszem, hogy az öregedés művészetében ott van ez a szexualitás, ami a tökéletlenségekkel jár. Ez érzéki.”

A színésznő márciusban ünnepelte 68. születésnapját. Ezelőtt februárban egy Instagram-videóban megvédte az öregedést, és bírálta a társadalmat a meztelenségtől való félelméért. „Rettegnünk kellene, amikor a tükörbe nézünk?” – tette fel a kérdést a videóban, hozzátéve, hogy ez is csak egy része az emberi énnek – írta a Daily Mail.