Hollywoodi csókkirály: Sharon Stone elárulta, ki volt a legjobb partnere a filmvásznon

Sharon Stone karrierje során legalább 63 filmben játszott, és olyan sztárok mellett alakított romantikus szerepeket, mint Michael Douglas az Elemi ösztönben (1992), Billy Baldwin a Silverben (1993), Sylvester Stallone a Specialistában (1994) és Robert De Niro a Casinoban (1995).

Sharon Stone elárulta, hogy melyik világsztár nyűgözte le Fotó: AFP

„Egyszerűen elvarázsolt” - Sharon Stone elárulta ki csókol a legjobban Hollywoodban

Jelenleg Sharon Stone nem ápol túl jó viszonyt Billy Baldwin-nal, miután állítólag a film producere azt javasolta neki, hogy feküdjön le a színésszel, hogy jobban teljesítsen. Baldwin később visszavágott a megjegyzésre és azt sugallta, hogy a színésznő még ennyi év után is oda van érte, vagy éppen ellenkezőleg, azért táplál tüskéket, mert annak idején elutasította a közeledését. Tekintettel a viszályukra, valószínűleg nem meglepő, ha Sharon Stone nem a Silver színészét nevezte meg a szakma csókkirályának.

Andy Cohen SiriusXM rádióműsorában Sharon Stone elárulta, hogy egy bizonyos színész úgy csókolta meg, hogy szinte földbe gyökerezett a lába, ő pedig nem más volt, mint Robert De Niro.

Ó, istenem, Ő csókol a legjobban a szakmában

- mondta a színész legenda kapcsán.

Visszaemlékezve arra a napra, amikor a Casino egyik csók jelenetét forgatták Sharon Stone így mesélt:

„Emlékszem arra a napra, amikor ezt a jelenetet forgattuk, amelyben el kell mennem a mosdóba, és mivel egy szélhámost játszom, ráveszem, hogy adjon pénzt, hogy elmehessek. Rám néz, belenyúl a zsebébe, ad nekem 100 dollárt, aztán én lehajolok és megcsókolom, és ő tényleg egyszerűen elvarázsolt.”

Úgy tűnik, a két sztár közötti forró pillanat még Martin Scorsese rendezőt is zavarba hozta. Bár megkapta a kívánt felvételt, javasolta, hogy csináljanak még egyet, mert úgy tűnt, mindketten nagyon élvezték.

A színésznő mindig is rendkívül elismerően beszélt Robert De Niróról, és azt mondta, hogy a Casino forgatásán a vele töltött idő megváltoztatta az életét:

„Robert De Niroval való közös munkából többet tanultam, mint amennyit valószínűleg egész karrierem során összesen” - nyilatkozta az E! Newsnak még 2024-ben.