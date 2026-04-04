Hollywoodi csókkirály: Sharon Stone elárulta, ki volt a legjobb partnere a filmvásznon

A színésznő rengeteg filmben feltűnt Hollywood legnagyobbjaival. Sharon Stone elárulta, hogy ki csókol a legjobban a filmszakmában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.04.
Sharon Stone karrierje során legalább 63 filmben játszott, és olyan sztárok mellett alakított romantikus szerepeket, mint Michael Douglas az Elemi ösztönben (1992), Billy Baldwin a Silverben (1993), Sylvester Stallone a Specialistában (1994) és Robert De Niro a Casinoban (1995).

Fotó: AFP

Jelenleg Sharon Stone nem ápol túl jó viszonyt Billy Baldwin-nal, miután állítólag a film producere azt javasolta neki, hogy feküdjön le a színésszel, hogy jobban teljesítsen. Baldwin később visszavágott a megjegyzésre és azt sugallta, hogy a színésznő még ennyi év után is oda van érte, vagy éppen ellenkezőleg, azért táplál tüskéket, mert annak idején elutasította a közeledését. Tekintettel a viszályukra, valószínűleg nem meglepő, ha Sharon Stone nem a Silver színészét nevezte meg a szakma csókkirályának.

Andy Cohen SiriusXM rádióműsorában Sharon Stone elárulta, hogy egy bizonyos színész úgy csókolta meg, hogy szinte földbe gyökerezett a lába, ő pedig nem más volt, mint Robert De Niro.

Ó, istenem, Ő csókol a legjobban a szakmában

- mondta a színész legenda kapcsán.

Visszaemlékezve arra a napra, amikor a Casino egyik csók jelenetét forgatták Sharon Stone így mesélt: 

„Emlékszem arra a napra, amikor ezt a jelenetet forgattuk, amelyben el kell mennem a mosdóba, és mivel egy szélhámost játszom, ráveszem, hogy adjon pénzt, hogy elmehessek. Rám néz, belenyúl a zsebébe, ad nekem 100 dollárt, aztán én lehajolok és megcsókolom, és ő tényleg egyszerűen elvarázsolt.”

Úgy tűnik, a két sztár közötti forró pillanat még Martin Scorsese rendezőt is zavarba hozta. Bár megkapta a kívánt felvételt, javasolta, hogy csináljanak még egyet, mert úgy tűnt, mindketten nagyon élvezték. 

A színésznő mindig is rendkívül elismerően beszélt Robert De Niróról, és azt mondta, hogy a Casino forgatásán a vele töltött idő megváltoztatta az életét:

„Robert De Niroval való közös munkából többet tanultam, mint amennyit valószínűleg egész karrierem során összesen” - nyilatkozta az E! Newsnak még 2024-ben.

Sharon Stone azt is elárulta, hogy miért ugorja át a modern filmek szexjeleneteit, mivel a mai filmek gyakran kevés teret hagynak a fantáziának:

„Amikor szexjelenetek jönnek a tévében, átugrom őket. Nem akarom látni őket. Nem akarom végigülni ezt a nyílt, durva szexualitást. Számomra ez elrabolja a saját képzelőerőmet. Én inkább a vágyakozást, a rejtélyt, a sóvárgást szeretem. Azt akarom megőrizni magamban” - idézte Sharon Stone szavait az Unilad.

 

