„3 hónapja nem tudom, milyen fájdalommentesen élni” – Megdöbbentő őszinteséggel vallott Bódi Hunor
Aggasztó hírek érkeztek a TV2 népszerű sztárpárjáról, akik az utóbbi időben embert próbáló időszakon mennek keresztül. Bódi Hunor, az Ázsia Expressz és a Nagy Duett közkedvelt szereplője közösségi oldalán törte meg a csendet, és vallott arról a mindennapos küzdelemről, amely már hosszú hetek óta beárnyékolja az életét.
A Bódi tesók sármos tagja, Bódi Hunor mindig is a vidámságáról és az energiájáról volt híres, éppen ezért érte váratlanul a rajongókat a bejelentése: már három hónapja nem tudja, milyen érzés fájdalom nélkül létezni.
Bódi Hunor harca a gyógyulásért: „Mindent is kipróbálok”
Bár a diagnózis szerint szerencsére nem sérvről van szó, a piriformis izom környékén fellépő gyulladás és fájdalom teljesen felborította a mindennapjait. „3 hónapja nem tudom milyen érzés fájdalommentesen élni... Nincs sérvem de valami nagyon nem oké ...”
Az Ázsia Expressz sztárja elárulta, hogy a folyamatos roadshow és a fellépésekre való utazás csak nehezíti a helyzetét. A napi 5-6 órás ülések a buszban kifejezetten ártanak a gyulladt területnek, de Hunor profi előadóként eddig hősiesen tűrt. Mostanra azonban eljött az a pont, amikor radikális lépéseket kellett tennie a gyógyulás érdekében.
Most mindennap gyógytornára, mágneskezelésekre, masszázsra járok, meg mindent is kipróbálok, hogy minél hamarabb sportolhassak úgy, ahogy a probléma előtt
– írta Hunor, aki egy különleges géppel végzett kezelésről is posztolt fotót.
A sztár bízik az áprilisban esedékes pihenőben, remélve, hogy a fellépések szüneteltetése elhozza a várva várt javulást. Pozitivitását azonban a legnehezebb percekben sem veszíti el, mottója szerint az élet szép, és a fájdalmak ellenére is tudni kell élvezni minden pillanatot.
Bódi Hunor párja, Petra kálváriája: hormonhiány és pajzsmirigybetegség
Sajnos a baj nem jár egyedül: Hunor párja, Vareha Petra is komoly egészségügyi küzdelmet vív. A nyolc éve tartó kapcsolatukat az utóbbi időben Petra orvosi vizsgálatai és bizonytalansága nehezítette meg. A fiatal lány egy őszinte kérdezz-felelek során tárta fel követőinek, hogy a közelmúltban elvégzett tükrözések és vizsgálatok sem hozták meg a remélt megnyugvást.
Kezdetben emésztőrendszeri problémákra gyanakodtak, de az eredmények végül egy sokkal összetettebb, hormonális eredetű betegségre mutattak rá.
Már azóta kiderült, hogy a legtöbb tünetemet valószínűleg hormonhiány okozza. Ugye ez pajzsmirigybetegség, amihez hozzájön a PCOS is
– magyarázta Petra. A lány jelenleg is kezelésekre jár, és bár márciusi kontrollvizsgálatokra vár, az eddigi terápiák még nem hozták el számára a teljes áttörést.
Egymásba kapaszkodva a bajban
Bódi Hunor és Petra kapcsolata az évek során már sok mindent kiállt, de ez a kettős egészségügyi teher most minden eddiginél nagyobb türelmet és támogatást igényel tőlük. A páros azonban szorosabb egységben van, mint valaha. Míg Hunor a fizikai fájdalmak ellenére a színpadon igyekszik helytállni, addig Petra a hormonális betegsége mellett is mindenben támogatja szerelmét. A rajongók egy emberként szorítanak a TV2 sztárpárjának, hogy a tavaszi pihenő és a megkezdett kezelések végre elhozzák számukra a felhőtlen, fájdalommentes boldogságot.
