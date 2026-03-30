„3 hónapja nem tudom, milyen fájdalommentesen élni” – Megdöbbentő őszinteséggel vallott Bódi Hunor

A Bódi tesók sármos tagja, Bódi Hunor mindig is a vidámságáról és az energiájáról volt híres, éppen ezért érte váratlanul a rajongókat a bejelentése: már három hónapja nem tudja, milyen érzés fájdalom nélkül létezni.

Bódi Hunor Instagram oldalán osztotta meg a rajongóival, hogy mivel küzd (Fotó: Instagram)

Bár a diagnózis szerint szerencsére nem sérvről van szó, a piriformis izom környékén fellépő gyulladás és fájdalom teljesen felborította a mindennapjait. „3 hónapja nem tudom milyen érzés fájdalommentesen élni... Nincs sérvem de valami nagyon nem oké ...”

Az Ázsia Expressz sztárja elárulta, hogy a folyamatos roadshow és a fellépésekre való utazás csak nehezíti a helyzetét. A napi 5-6 órás ülések a buszban kifejezetten ártanak a gyulladt területnek, de Hunor profi előadóként eddig hősiesen tűrt. Mostanra azonban eljött az a pont, amikor radikális lépéseket kellett tennie a gyógyulás érdekében.

Most mindennap gyógytornára, mágneskezelésekre, masszázsra járok, meg mindent is kipróbálok, hogy minél hamarabb sportolhassak úgy, ahogy a probléma előtt

– írta Hunor, aki egy különleges géppel végzett kezelésről is posztolt fotót.

A sztár bízik az áprilisban esedékes pihenőben, remélve, hogy a fellépések szüneteltetése elhozza a várva várt javulást. Pozitivitását azonban a legnehezebb percekben sem veszíti el, mottója szerint az élet szép, és a fájdalmak ellenére is tudni kell élvezni minden pillanatot.

Bódi Hunor párja, Petra kálváriája: hormonhiány és pajzsmirigybetegség

Sajnos a baj nem jár egyedül: Hunor párja, Vareha Petra is komoly egészségügyi küzdelmet vív. A nyolc éve tartó kapcsolatukat az utóbbi időben Petra orvosi vizsgálatai és bizonytalansága nehezítette meg. A fiatal lány egy őszinte kérdezz-felelek során tárta fel követőinek, hogy a közelmúltban elvégzett tükrözések és vizsgálatok sem hozták meg a remélt megnyugvást.