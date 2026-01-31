RETRO RÁDIÓ

Új karrier kezdődik? Elképesztő ígéretet tettek a Bódi tesók

A Nagy Duett csak a kezdet? Erre készülnek a Bódi tesók!

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.01.31. 19:30
A Nagy Duett 2026 A Nagy Duett szereplők közösségi média

Friss Instagram-bejegyzéssel robbantottak a népszerű Bódi tesók, akik nem akármilyen ígérettel rukkoltak elő a közösségi oldalukon. Sokakat már az is meglepett, hogy Megyer és Hunor megnyerte a 2025-ös Ázsia Expresszt, idén pedig A Nagy Duettben próbál szerencsét a két testvér. Ám a fiúknak még ezt is sikerült fokozniuk! Jövünk a részletekkel!

alt=A Bódi tesók hatalmas bejelentéssel készültek
A Bódi tesók hatalmas ígéretet tettek (Fotó: TV2)

A Bódi tesók nagyszabású ígérettel álltak elő

A Bódi tesók, azaz Bódi Megyer és Hunor az Ázsia Expressz hatodik évadában váltak országos szinten közkedvelt szereplőkké. Legújabb Instagram-bejegyzésükben igen merész ígérettel álltak elő: kijelentették, hogy ha megnyerik a februárban induló  2026-os A Nagy Duett című műsort, akkor meghódítják a Budapest Parkot is, amire a rajongók azonnal elárasztottak a kommentszekciót lelkes üzenetekkel.

POPSZTÁROK
Van egy ígéretünk nektek, ami úgy szól: Ha megnyerjük A Nagy Duettet, eskü rárontunk a Budapest Parkra

– írták a fiúk a közösségi oldalukon.

Na, arra befizetek! Ha lesz, én megyek, de akkor minimum egy közös dal!

– írta egy lelkes rajongó.

Íme a Bódi tesók ominózus ígérete: 

 

 

 

