Érkezik A Nagy Duett 2026 - Mutatjuk az idei párokat!
Most kiderül, kik versenyeznek idén a közönségkedvenc műsorban. A Nagy Duett 2026-ban sem hagyja szórakozás nélkül a nézőket!
A tavalyi nagy sikerű visszatérés után, február 15-én nyolcadik szériájával rajtol el A Nagy Duett 2026-os évada, amelyben ezúttal kilenc páros, és egy trió is megméretteti magát! Hétfő délelőtt nagyszabású sajtótájékoztatón jelentik be a párosokat: a Bors a helyszínről közvetíti a történéseket - mutatjuk, kiket lepleztek már le!
Végre lehull a lepel: ők A Nagy Duett szereplői
A már megszokott módon a profi énekesek és énekhanggal kevésbé megáldott, ismert párjaik bizonyíthatnak vasárnap esti élő show-kban a megújult zsűricsapat – Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András, Horváth Tamás és Kasza Tibi – és a közönség előtt. A műsorvezető páros, akárcsak tavaly, Liptai Claudia és Till Attila lesz. S hogy ezúttal kik A Nagy Duett szereplői? Mutatjuk!
- Curtis és Széki-Barnai Judie
- Gesztesi Panka és Kovács Áron
- Tolvai Reni és Lakatos Laci
- Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó
- Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr.
- Gáspár Bea és Peter Srámek
- Stana Alexandra és Galambos Lajos
- Gallusz Niki és Gajdos Tamás
- Bódi Tesók (Hunor, Megyer) és Péterffy Lili Lelle
- Vastag Csaba és Domján Evelin
Curtis és Judie házaspárként száll a versenybe
Az már megszokott, hogy a versenyben egy profi és egy amatőr énekes áll össze, olyan viszont még nem volt, hogy az alkalmi duettpartnerek a valódi életben is egy párt alkotnak. Széki Attila Curtis és felesége, Barnai Judit Judie kapcsolata nem volt mindig rózsaszín ködben úszkáló tündérmese, ám végül sorra vették az akadályokat. Leküzdötték az Ázsia Expressz kihívásait, tavaly egy esküvőt is tető alá hoztak, idén pedig A Nagy Duettben mérettetik meg magukat és a kapcsolatukat.
Liptai Claudia lánya édesanyjával szerepel egy műsorban
Mikrofont ragad Kovács Áron és Gesztesi Panka is. Liptai Claudia és Gesztesi Károly lánya modellként már többször kifutóra lépett, showműsorban viszont eddig még nem szerepelt. Ezúttal ráadásul az édesanyja testközelből figyelheti a 19 éves lányt, hiszen Liptai Claudia és Till Attila lesznek A Nagy Duett műsorvezetői.
Szexi vadmacska és egy kis humor
Ígéretes kettősnek ígérkezik Tolvai Reni és Lakatos Laci duója is. A szexbomba énekesnő biztosan maximális profizmust hoz majd hétről hétre, a humort pedig a standup-komikus teszi a produkciókhoz.
Add ide a…
Az egyik legizgalmasabbnak ígérkező páros alighanem Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó alkalmi duója lesz. A bájos édesanyának fel kell kötnie a nadrágját, hogy kordában tudja tartani Fekete Pákó fékezhetetlen beszélőkéjét, amin néha kissé nehéz eligazodni. Az Add ide a didit című dal előadójának ugyan van némi énekesi tapasztalata, de azt még nem tudni, hogyan muzsikál majd a műsorban.
Maximalizmus a színpadon
A Megasztár 2025-ös évadának győztese, Lengyel Johanna eltökélte, hogy hétről hétre felszántja a színpadot, a tanítványa pedig Schobert Norbi Jr. lesz! Mindkét fiatal híres a maximalizmusáról, Norbikának pedig a szülei a saját tapasztalataikról is mesélhetnek majd: Réka a negyedik évadban Pintér Tibor párja volt, míg ugyanabban a szériában Norbit Keresztes Ildikó tanította énekelni.
Muzsikaszó és finom falatok
A mezőny legbájosabb párosa alighanem Peter Srámek és Gáspár Bea kettőse lesz. A szlovák származású énekes sokak kedvence, s bizonyára a legjobbat fogja kihozni Gáspár Győzike feleségéből, Beából, aki cserébe biztosan finom falatokkal kényezteti majd az előadót.
Multikulti páros A Nagy Duett színpadán
Galambos Lajos is színpadra lép, ezúttal trombitaszó helyett az énekhangját hallatja. Lagzi Lajcsi párja a Dancing with the Stars profi táncosa, Stana Alexandra lesz. A TV2 táncos műsorának legutóbbi évadában majdnem indult Lagzi Lajcsi, ám a reintegrációs őrizet végül nem tette lehetővé számára a szereplést. Most kárpótolva érezheti magát a táncművész oldalán, ám ezúttal Lajcsinak kell tanári szigort alkalmaznia.
Szerencsésen alakul a műsor?
A Nagy Duett szereplői között ott lesz Gallusz Nikolett és Gajdos Tamás is. A TV2 ikonikus arca, Tamás 1993-tól a Szerencsekerék című műsort vezette, később a Tények sportműsorában és a csatorna számos más produkciójában is szerepelt. Sportmúltját nem hazudtolja meg fitt, fiatalos formája és lendülete, amit csak tovább turbóz az energikus énekes-színész Gallusz Niki.
Ilyen még nem volt: trió A Nagy Duettben!
A Nagy Duett eddigi hét évada sok meglepetést okozott már, ilyen azonban még nem volt: ezúttal egy trió is indul a versenyben. Az Ázsia Expresszt már megnyerték a motivációs előadásaikról is híressé vált Bódi tesók, Hunor és Megyer, akiknek a profi partnere Péterffy Lili Lelle lesz, aki nemrég még a Sztárban Sztár All Stars-ban mutatta meg tudását.
Szerelmes hangjegyek!
Nem Curtis és Judie lesz az egyetlen gerlepár a mezőnyben. Az ötödik évadban Ábrahám Edittel éneklő Vastag Csaba is visszatér a versenybe: ezúttal csodaszép feleségével, Domján Evelinnel fakad dalra.
Nyolcadik évadával folytatódik a TV2 népszerű showműsora, amely hét év kihagyás után tavaly tavasszal tért vissza, és tarolt a nézettségi versenyben. Profi énekesek oldalán olyan hírességek villantják meg – nagy eséllyel kevésbé létező –, énektudásukat, akiket eddig más szerepben láthatott a közönség. Szórakoztató pillanatokban garantáltan nem lesz hiány, ráadásul néhány nem várt csavart is tartogat az aktuális mezőny.
„Nagy öröm számunkra, hogy hét év kihagyás után a tavalyi visszatérés ilyen kiemelkedő eredményeket hozott. A Nagy Duett összes élő adása toronymagasan nyerte az idősávját mindkét kiemelt korcsoportban (A18–59, A4+). A teljes lakosság körében kiemelkedő eredmény született, a műsor átlagosan 730 ezres nézőszámmal futott, és évadátlagban több, mint kétszer annyian nézték, mint a konkurens csatornát A Nagy Duett idősávjában. Idén is izgalmas adásokkal készülünk, ráadásul már a szereplők névsora is rejteget meglepetéseket” – mondta el Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója.
A Nagy Duett február 15-től minden vasárnap 18:55-től a TV2-n!
