Érkezik A Nagy Duett 2026 - Mutatjuk az idei párokat!

A tavalyi nagy sikerű visszatérés után, február 15-én nyolcadik szériájával rajtol el A Nagy Duett 2026-os évada, amelyben ezúttal kilenc páros, és egy trió is megméretteti magát! Hétfő délelőtt nagyszabású sajtótájékoztatón jelentik be a párosokat: a Bors a helyszínről közvetíti a történéseket - mutatjuk, kiket lepleztek már le!

A Nagy Duett 2026-ban is visszatér, végre leleplezték a szereplőket is! (Fotó: TV2)

Végre lehull a lepel: ők A Nagy Duett szereplői

A már megszokott módon a profi énekesek és énekhanggal kevésbé megáldott, ismert párjaik bizonyíthatnak vasárnap esti élő show-kban a megújult zsűricsapat – Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András, Horváth Tamás és Kasza Tibi – és a közönség előtt. A műsorvezető páros, akárcsak tavaly, Liptai Claudia és Till Attila lesz. S hogy ezúttal kik A Nagy Duett szereplői? Mutatjuk!

Curtis és Széki-Barnai Judie

és Széki-Barnai Judie Gesztesi Panka és Kovács Áron

Tolvai Reni és Lakatos Laci

és Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó

és Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr.

és Gáspár Bea és Peter Srámek

és Stana Alexandra és Galambos Lajos

és Gallusz Niki és Gajdos Tamás

és Bódi Tesók (Hunor, Megyer) és Péterffy Lili Lelle

és Vastag Csaba és Domján Evelin

Ezúttal is Liptai Claudia és Till Attila lesz A Nagy Duett 2026 házigazdája (Fotó: nanasipal)

Curtis és Judie házaspárként száll a versenybe

Az már megszokott, hogy a versenyben egy profi és egy amatőr énekes áll össze, olyan viszont még nem volt, hogy az alkalmi duettpartnerek a valódi életben is egy párt alkotnak. Széki Attila Curtis és felesége, Barnai Judit Judie kapcsolata nem volt mindig rózsaszín ködben úszkáló tündérmese, ám végül sorra vették az akadályokat. Leküzdötték az Ázsia Expressz kihívásait, tavaly egy esküvőt is tető alá hoztak, idén pedig A Nagy Duettben mérettetik meg magukat és a kapcsolatukat.

A Nagy Duett 2026 Széki Attila, Curtis és Barnai Judit, avagy Judie számára is nagy kihívást jelent (Fotó: nanasipal/TV2)

Liptai Claudia lánya édesanyjával szerepel egy műsorban

Mikrofont ragad Kovács Áron és Gesztesi Panka is. Liptai Claudia és Gesztesi Károly lánya modellként már többször kifutóra lépett, showműsorban viszont eddig még nem szerepelt. Ezúttal ráadásul az édesanyja testközelből figyelheti a 19 éves lányt, hiszen Liptai Claudia és Till Attila lesznek A Nagy Duett műsorvezetői.

Liptai Claudia és Gesztesi Károly lánya, Gesztesi Panka Kovács Áron oldalán csillogtatja meg az énektudását (Fotó: nanasipal/TV2)

Szexi vadmacska és egy kis humor

Ígéretes kettősnek ígérkezik Tolvai Reni és Lakatos Laci duója is. A szexbomba énekesnő biztosan maximális profizmust hoz majd hétről hétre, a humort pedig a standup-komikus teszi a produkciókhoz.