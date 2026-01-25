Így csábította el L.L. Juniort? Frey Timi orbitális melleket villantott – Gyalázatosan szexi fotó

A mexikói sorozatokat idéző viharos időszak után úgy látszik, az énekes és párja kapcsolata komolyra váltott. L.L. Junior házába be is költözött Frey Tímea, akivel azóta is nagy szerelemben élnek. Így, amikor a rappert meghívták Amerikába fellépni, nem volt kérdés, hogy táncos párja is vele tart, onnan pedig a paradicsomi Dominikára utaztak. Frey Tímea minden nap posztol, most éppen elképesztő dekoltázst villantott.

L.L. Junior párja a Nagy Duett stúdiójában jelent meg először nyilvánosan a rapperrel (Fotó: MW archív)

L.L. Junior párjának melleiről nem tudod levenni a szemed

Egy ország követte popcornnal a kezében az énekes és táncosa kapcsolatának alakulását, hónapokon keresztül se veled, se nélküled viszony volt köztük. Volt ott minden, nyilvános üzengetés, L.L. Junior egy szakítást követően még a csapatból is kitette Frey Tímeát. De ennek az időszaknak vége, a rapper és szerelme közt hatalmas a szerelem. Együtt mentek a sztárapuka szilveszteri fellépésére is New Yorkba, utána belevetették magukat a luxusba.

Utána pedig szépen lecsorgunk Dominikára lazítani, ahol csatlakoznak hozzánk Curtisék is, Südi Sanyi barátunk segít most is mindenben. Jaj, már nagyon várom, tényleg nagyon húzós volt ez az év, rengeteget melóztunk, ránk fér a pihenés. Az biztos, hogy felszállunk egy nagy hajóra, hajókázunk a gyönyörű, megunhatatlan Karib-tengeren, finomakat eszünk, iszunk, bulizunk, nem sietünk haza, ott ünnepeljük a 45. szülinapomat. Még az is lehet, hogy mikrofont is ragadok, van kint egy zenekarom, mert ugye zene nélkül mit érek én?

– nyilatkozta még az utazás előtt terveikről Lesi László a Borsnak.

L.L. Junior barátnője, Frey Timi szexi dekoltázsa ellopta a show-t Dominikán (Fotó: Instagram)

Azóta pedig számtalan kalandjuk volt kint, minden a luxusról szól. L.L. Junior ott is szórja a pénzt, először párját lepte meg egy gyönyörű ékszerrel, majd önmagát is egy hatalmas fux-szal. Mindeközben pedig Frey Timi élvezi a kényeztetést, amit szerelmétől kap, ezt pedig ilyen szexi kinézettel jutalmazza.