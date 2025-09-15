Ismét véget ért L.L. Junior és Frey Timi viharos románca?

Most olyan jelek érkeztek, amelyek szerint ez a fordulat akár végleges is lehet. L.L. Junior egy Instagram-bejegyzésben írt arról, hogy hálás minden tapasztalatért, még a fájdalmasakért is, mert ezek segítik a továbblépést. „Tegnap éjjel egy hosszú félreértés lezárása után megtapasztalhattam, hogy mi az, amire nincs szükségem. Így hálás, nyugodt szívvel léphetek tovább” – fogalmazott, neveket azonban nem említett – számolt be róla a Bors. A rajongók többsége azonnal úgy értelmezte a sorokat, hogy a rapper ezzel a Frey Timivel való kapcsolat lezárását jelentette be.

A bejegyzés hatalmas visszhangot váltott ki a közösségi médiában. Egyes kommentelők sajnálkozva írták, hogy Junior számára nehéz lehet őszinte társat találni, mert sokan csak a hírnevet és az anyagi biztonságot keresik mellette. „Én eskü sajnálom. Csilla óta nem talál magának egy normális nőt se, mind csak a hírnév és a pénz miatt van vele...” – jegyezte meg valaki. Mások viszont úgy vélik, ideje lenne végleg elengednie a nála jóval fiatalabb lányt, hiszen a kapcsolat kezdettől fogva nem tűnt tartósnak.

Hányszor zárják még le? Lehet megbolondult Mr. Raggamoffin, de legalább együtt röhög rajtuk a fél ország

– írta egy másik hozzászóló.

L.L. Junior belevetette magát az éjszakába

A rapper nem búslakodott sokáig: barátai társaságában bukkant fel Budapest belvárosában, ahol bulizott és nosztalgiázott, mintha csak bizonyítani akarná, hogy az élet nem áll meg. Ez a búfelejtő szombat éjszaka sokak szerint egyértelmű jele annak, hogy lezárta a fejezetet. A kapcsolatuk múltja bőven tartalmazott fordulatokat: többször szakítottak és békültek ki nyilvánosan, felmerültek megcsalási pletykák, amelyeket Tímea határozottan cáfolt, és Junior még egy dalt is írt Frey Timi címmel, amelyben csalódottságát énekelte meg. Bár később humorral próbálták tompítani a szöveg élét, a közönség érezte, hogy valódi feszültségek húzódnak a háttérben. A színpadon tapasztalt erotikától túlfűtött fellépések is inkább pillanatnyi fellángolásoknak tűntek, mintsem tartós érzelmeknek.

