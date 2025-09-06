RETRO RÁDIÓ

"Sokkal többet elvesz ez, mint amit ad!" - L.L. Junior és Frey Timi kapcsolatáról vallott a pszichológus

Se veled, se nélküled kapcsolatban él L.L. Junior és Frey Timi?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.06. 20:30
L.L. Junior kapcsolat pszichológus

Manapság az egyik legfelkapottabb sztártéma L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata, hiszen a rapper és a táncoslány hol együtt vannak, hol szakítanak, nyilvánosan üzengetnek, és még a megcsalás is szóba került. Már nehezen lehet követni, hogy mi történik köztük, de az biztos, hogy nehezen lehet elmenni szó nélkül mellettük.

L.L. Junior
L.L. Junior / Fotó: Máté Krisztián

A Bors most megkérdezett egy pszichológust arról, hogy vajon miért nem tud szakítani L.L. Junior és Frey Timi, miért élnek egy ilyen "se veled, se nélküled" kapcsolatban, ami folyton melegágya a pletykáknak és a bulvárbalhéknak.

Van ebben egy ismétlési kényszer, látszólag nem történt meg az érzelmi leválás. A se veled, se nélküled kapcsolatokból nagyon nehéz kijönni, igazi érzelmi hullámvasút, amit itt is mutat a sok Insta poszt, a megcsalás után az elsöprő erejű düh, amikor közösségi oldalán próbálja rendbe hozni megtépázott önbizalmát, majd újra együtt mutatkozni, na ez a gyűlölök és szeretek állapot. Amikor együtt vannak, ott a boldogság, de még az alatt is érzi az illető, hogy hiányzik az egészből az elköteleződés. Ezeknek a kapcsolatoknak a dinamikája nem változik, az illető ki-be járkál belőle, mert bár érzi, hogy a másik nem illik az életébe, igazából nem akarja őt, de elengedni sem tudja. Nagyon sokáig lehet ezt folytatni, de be kell látni, hogy sokkal többet elvesz ez, mint amit ad!

– mondta Dr. Makai Gábor, klinikai szakpszichológus.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
