"Sokkal többet elvesz ez, mint amit ad!" - L.L. Junior és Frey Timi kapcsolatáról vallott a pszichológus

Manapság az egyik legfelkapottabb sztártéma L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata, hiszen a rapper és a táncoslány hol együtt vannak, hol szakítanak, nyilvánosan üzengetnek, és még a megcsalás is szóba került. Már nehezen lehet követni, hogy mi történik köztük, de az biztos, hogy nehezen lehet elmenni szó nélkül mellettük.

L.L. Junior / Fotó: Máté Krisztián

A Bors most megkérdezett egy pszichológust arról, hogy vajon miért nem tud szakítani L.L. Junior és Frey Timi, miért élnek egy ilyen "se veled, se nélküled" kapcsolatban, ami folyton melegágya a pletykáknak és a bulvárbalhéknak.

Van ebben egy ismétlési kényszer, látszólag nem történt meg az érzelmi leválás. A se veled, se nélküled kapcsolatokból nagyon nehéz kijönni, igazi érzelmi hullámvasút, amit itt is mutat a sok Insta poszt, a megcsalás után az elsöprő erejű düh, amikor közösségi oldalán próbálja rendbe hozni megtépázott önbizalmát, majd újra együtt mutatkozni, na ez a gyűlölök és szeretek állapot. Amikor együtt vannak, ott a boldogság, de még az alatt is érzi az illető, hogy hiányzik az egészből az elköteleződés. Ezeknek a kapcsolatoknak a dinamikája nem változik, az illető ki-be járkál belőle, mert bár érzi, hogy a másik nem illik az életébe, igazából nem akarja őt, de elengedni sem tudja. Nagyon sokáig lehet ezt folytatni, de be kell látni, hogy sokkal többet elvesz ez, mint amit ad!

– mondta Dr. Makai Gábor, klinikai szakpszichológus.