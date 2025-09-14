Visszatért az ország legszebb nője! Nem hiszed el, hol tűnt fel Szabó Erika

Szabó Erika tavaly egy év szünet után lépett újra színpadra, ahol könnyen ment a visszarázódás, mivel anyósa és édesanyja is sokat segített neki. A tavalyi szezon előtt elmondta, hogy hetente nagyjából egy-két előadása lesz, ami jól jön neki, mivel így könnyebb lesz a visszatérés.

Szabó Erika családja mindenben támogatja a színésznőt (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Erika elárulta, hogy nehezebben bólint rá már a szerepekre. „Annyi biztos változott az előző énemmel ellentétben, hogy jelenleg jobban átgondolom, milyen szerepekre mondok igent, mivel szerintem természetes, hogy nekem jelenleg a család az első” – mesélte Szabó Erika és hozzátette, hogy nem csak a színházba, hanem a film világába is visszatért, mivel idén nyáron egy új filmet is forgatott, a Félrelépni szabad című vígjátékban lesz újra látható.

Szabó Erika hálás családjának

„Nagyon boldog vagyok, hogy ennyien segítettek nekem, miután újra elkezdtem dolgozni. Hálás vagyok a családomnak, hogy vannak nekem és a kisfiamra is sokat vigyáznak” – fejezte ki háláját Szabó Erika, aki azt is elárulta, hogy a szövegtanulás a munkájával jár és nem okoz neki problémát a két éves gyermeke mellett.

Szabó Erika gyermeke idén kezdi a bölcsődét (Fotó: archív / hot! magazin)

Szabó Erika Barátok közt után színházi rutin

Erikának és a Thália-színház színészeinek most kezdődik az új évad, amiről a színésznő is beszámolt.

„Új évad kezdődik nekünk, ugye a tavalyi volt gyermekem születése után az első és a Black Comedy című színdarabban fogok szerepelni, de még nem tudom, hogy idén többször fognak-e látni a színpadon, mint tavaly” – mesélte Szabó Erika, aki a tavalyi évadban hetente egy-két szerepléssel rázódott vissza a színházi életben, ám sajnos most még nem tudott információt adni arról, hogy idén hányszor lehet majd látni az előadásokban.