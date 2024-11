Szabó Erika: „Olykor bűntudatom van, hogy nem vagyok otthon”

Egy évvel kisfia, Nolen születése után visszatért a színpadra Szabó Erika, és elképesztően élvezi! A Thália Színház A hülyéje című darab próbafolyamata során igyekezett kedvező időpontokat biztosítva behívni Erikát, tekintettel a kisfiúra, de az előadások kezdési ideje kőbe van vésve.

Szabó Erika gyermeke megszületése után visszatért a színpadra (Fotó: Instagram / szaboerikaofficial / hot magazin)

„Heti egy vagy maximum két előadásról van szó, ez alkalmanként négy órát jelent az életemben” – kezdte a művésznő.

Ám mind a szerep, mind pedig az anyaság teljes embert kíván, és nem biztos, hogy könnyű váltani.

„Más minőségű, ha az ember színésznőként, és más, ha édesanyaként van jelen. Úgy érzem, amióta anya vagyok, érzékenyebb lettem. Olykor bűntudatom van, hogy nem vagyok otthon” – árulta el az édesanya.

Szabó Erika családja sokat segít a fiatal anyukának (Fotó: Instagram / szaboerikaofficial / hot magazin)

Szabó Erika fia imád a nagyszülőkkel lenni

Számára is megnyugtató módon Nolen ezt – úgy tűnik – nem bánja, hiszen így még mélyebb kapcsolata alakulhat ki a család többi tagjával.

„Azt érzem a kisfiamon, hogy ugyanolyan biztonságot ad neki az apukája vagy a nagyszülei, mintha velem lenne. Erre törekedtünk egészen pici korától kezdve, hogy ne csak velem érezze magát biztonságban. Érezze, hogy akkor is szeretet és figyelem veszi körül, ha én nem vagyok ott” – mesélte Erika.

Szerencsésnek tartja, hogy a családjuk képes áthidalni azokat az estéket – vagy inkább órákat –, amiket ő maga munkával tölt, és kisfiát nem tudja magával vinni.

„Szerintem egy egyéves gyereknek semmi keresnivalója a színházban, vagy általában a felnőttek munkahelyein. Nolen is talán kétszer volt bent amióta megszületett, és akkor is csak belátogattunk, nem dolgozni mentem. Ameddig a férjemmel és a nagyszülőkkel egyeztetni tudjuk úgy a naptárunkat, hogy mindez megoldható, addig nem is szeretném, hogy ő bármilyen formában a színházban legyen” – árulta el Erika.