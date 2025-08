Pamela Anderson tálalt ki Meghan Markleről, erre senki sem számított

Pamela Anderson most először szólalt meg Meghan Markle Netflixen futó főzős műsoráról, miután korábban sokan azzal vádolták a hercegnét, hogy lemásolta a színésznő saját műsorát. Az év elején Meghan Markle bemutatta „With Love, Meghan” (Szeretettel: Meghan) című főzős sorozatának előzetesét, ami hamar kritikák kereszttüzébe került – sokan ugyanis feltűnően hasonlónak találták Pamela Anderson „Pamela's Cooking With Love” című műsorának traileréhez.

Megnan Markle és a kritikusok kapcsolata nem épp felhőtlen. De mi a helyzet Pamela Andersonnal? Fotó: JLPPA / Bestimage

Míg Pamela Anderson eddig hallgatott az üggyel kapcsolatban, most vasárnap a Watch What Happens Live! című műsor vendégeként először kommentálta a történteket. Amikor a műsorvezető, Andy Cohen megkérdezte tőle: „Egytől tízes skálán mennyire érezted Meghan műsorát a te show-d koppintásának?”, Anderson ennyit felelt: „Egyes. Igazából nem is nagyon néztem meg, de hát nem én találtam fel a főzőműsorokat.” - olvasható az Express cikkében.

Ezután hozzátette, hogy Meghan „csak csinálja a saját dolgát”, ezzel is jelezve, hogy különösebben nem érinti meg a Netflix-sorozat hasonlósága. Bár Meghan sorozata vegyes fogadtatásban részesült – sok kritika érte –, ennek ellenére már berendelték a második évadot is, bár a premierdátumot egyelőre nem tűzték ki. Ez meglepő lehet, tekintve, hogy az első évad nézettsége nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: összesen 5,3 millió megtekintést hozott, és a Netflix programlistáján mindössze a 383. helyre került fel. A gyenge eredmények állítólag ahhoz is hozzájárulhatnak, hogy a Netflix várhatóan nem hosszabbítja meg Meghan és férje, Harry herceg szerződését, amely szeptemberben jár le.

A pár eredetileg 2020 szeptemberében kötötte az ötéves megállapodást a streamingóriással, nem sokkal azután, hogy lemondtak a brit királyi család magas rangú tagjaként betöltött szerepükről. A szerződés értéke a hírek szerint elérhette a 75 ezer fontot (több mint 35 millió forint), amely jelentős segítséget nyújtott ahhoz, hogy kaliforniai Montecitóban egy luxusvillában élhessenek.

A Netflix egyelőre nem kommentálta a szerződés lehetséges lejártát, és sokan úgy vélik, még lehet esély a hercegi pár számára, hogy újratárgyalják a feltételeket.