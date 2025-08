Meghan és Harry újabb ajánlatot tettek, hogy mentsék a bőrüket?

Meghan és Harry akár jelentős összeggel is gyarapodhatnak a következő évben, ugyanis úgy tűnik, a Netflix hajlandó lehet megújítani a velük kötött többmilliós szerződését, annak ellenére, hogy korábban ennek ellenkezőjéről szóltak a hírek.

Meghan és Harry újra reflektorfényben – maradhatnak a Netflixnél? / Fotó: The Canadian Press/PA Images / Northfoto

Meghan új esélyt kaphat a Netflixtől

A sussexi pár ötéves, mintegy 100 millió dolláros megállapodása 2020-ban indult, és elvileg az év végén lejár. Ugyanakkor a streamingóriás vezetője, Ted Sarandos állítólag továbbra is támogatja őket, különösen Meghant, akit belsős források szerint „titkos fegyverként” tart számon a vállalatnál.

A Mail Online szerint Meghan életmódműsora, a With Love, Meghan egy harmadik évaddal is folytatódhat, ha ő is szeretné, márpedig úgy hírlik, hogy igen. A sorozat a mindennapokat, főzést, kertészkedést és hírességek vendégül látását mutatta be, azonban nézettségben alulteljesített, mivel 2025 első félévében mindössze 5,3 millió nézőt vonzott világszerte, és csak a 383. helyet szerezte meg a Netflix legnézettebb műsorai között. Még Meghan korábbi sorozata, a Suits is jobb helyezést ért el ismétléseiben.

Annak ellenére, hogy a nézettségi adatok nem túl biztatóak, úgy tűnik, a Netflix továbbra is nyitott lehet az együttműködésre főként, ha a tartalom fejlesztése új irányt vesz. A tervek szerint Meghan egy karácsonyi különkiadással, illetve az ünnepi időszakba nyújtó betekintéssel is visszatérhet. Ezzel párhuzamosan felmerült, hogy a pár Archewell Productions nevű cége belső költségcsökkentésre kényszerülhet. Korábban romantikus vígjátékról és Dickens Szép remények című regényének újragondolásáról is szó volt, ám ezek a projektek lekerülhetnek a napirendről.

A The Mirror információi szerint a Netflix vezetői nem tartják elég erősnek a benyújtott forgatókönyveket ahhoz, hogy zöld utat adjanak a produkcióknak. Így tehát, bár a kapcsolat még nem szakadt meg teljesen a Netflixszel, a jövőjük továbbra is kérdéses. Ha a pár valóban Barack és Michelle Obama-féle, kiemelt partnerségre vágyik, komolyabb tartalommal kell előrukkolniuk.