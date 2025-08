Szívszorító, mi történt a budapesti edzőteremben Kathi Béla halála miatt

Sokkolta az országot augusztus 1-jén a derült égből villámcsapásként érkező hír: 46 éves korában elhunyt Kathi Béla, világbajnok erőemelő, testépítő, kétszeres magyar Superbody abszolút győztes, a magyar testépítés egyik legemblematikusabb alakja.

Kathi Béla rengeteg sportoló példaképe volt (Fotó: Katona Tibor / MTI)

A Bors információja szerint az országos bajnok sportoló ciprusi családi nyaralása közben elesett a biciklivel, és olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy nem tudták megmenteni az életét. Az út szélén találtak a testére.

Gyertyagyújtás Kathi Béla tiszteletére

Kathi Béla halála mindenkit megrázott, akinek köze van a testépítéshez és a rendszeres sporthoz. Személyében a testépítés olyan ikonikus alakját vesztettük el, aki rengeteget adott az embereknek és mindenkinek kész volt segíteni. Az egyik általa létrehozott edzőteremben, a Budapest XIII. kerületében található Hungarian Mecca Gymben gyertyákkal, mécsesekkel és virágokkal emlékeztek a testépítés legendás alakjára.

Így emlékeznek az edzőteremben Kathi Bélára (Fotó: Facebook)

Kathi Béla 3 nappal felesége születésnapja után halt meg

Kathi Béla 2019-ben vette feleségül kedvesét, Salamon Dia testépítőt. Kathi Béla gyermeke, Jázmin egy évvel később 2020-ban jött a világra.

Belegondolni is rettenetes, mit érezhet most Kathi Béla özvegye, aki a tragédia előtt 3 nappal még nagyon boldog lehetett: a születésnapját ünnepelte ugyanis azokkal, akiket a világon a legjobban szeret. Férje és lánya mellett rengetegen köszöntötték a Facebookon, ő pedig hálásan köszönte meg a jókívánságokat. Mit sem sejtve arról, hogy pár nappal később már feketére kell cserélnie a profilképét a közösségi médiában.

„Leírhatatlan fájdalom, ami átjárja testem, lelkem. Nem találom a szavakat. Még mindig reménykedem, hogy bejössz azon az ajtón és azt mondod megjöttem kis családom.

Nem értem, hogy történhetett, még annyi tervünk volt. Tudom, hogy mindennél jobban szerettél minket, a családod, Jázmint, a barátaid és azt akarod, hogy most is erősek legyünk. Nem is lehet másképp, hisz te egy Legenda voltál szerelmem! A személyed miatt Te mindenkinek csak adtál, abból a Földön túli energiádból, örök jókedvedből, mindig minden kritikus helyzetnek a Napos oldalát láttad. Nem fogadtad be a negatív energiákat. Mindenkit csak emeltél, bíztattál, a sport szerelmese voltál, te semmit nem érdekből, mindent szerelemből csináltál! Egy nagy, életvidám gyerek voltál! Ahol te megjelentél, túlcsordult az energia, erő! Téged az tett boldoggá, ha mindenkinek minden jó körülötted, mindenkinek meg akartál felelni, túlzottan is. Nekem is mindig a legjobbat akartad, a családunkért mindent megtettél. Nem adtad fel, mindig küzdöttel! Egy igazi harcos voltál! Téged mindenki szeretett, bástya voltál rengeteg embernek, egy egész ország borul gyászba miattad. El sem hiszem, hogy itt hagytál…Nem fogod többet mondani nekem: - Jól vagy, Makika? Nem mondod el minden este mennyire szeretsz minket, felfoghatatlan! Nagyon szeretlek életem! Örökre velünk vagy”

- búcsúzott Kathi Béla felesége.