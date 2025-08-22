RETRO RÁDIÓ

A rajongók elolvadtak: Kiszel Tünde rózsaszínben pompázott, Donatellát sem kellett félteni

Anyja-lánya ismét kitettek magukért.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.22. 18:30
Kiszel Tünde Hunyadi Donatella naptárkirálynő

Kiszel Tünde és lánya, Hunyadi Donatella ismét kitettek magukért, ezúttal egy erkélyről jelentkeztek be, ahonnan természetesen a budapesti augusztus 20-ai tűzijátékot is tökéletesen lehetett látni.

Hunyadi Donatella és Kiszel Tünde
Fotó: Kiszel Tünde

Tünde a hozzá nagyon illő rikító rózsaszínben ünnepelte az államalapítást, Donatella pedig a klasszikusok irányába ment, egy kis fekete ruhával. A naptárkirálynő több képet is megjelentetett arról, milyen tökéletes kilátással rendelkezik a Dunára, ezáltal az ünnepi tűzijátékot is teljes pompájában nézhette végig.

A kommentelők sem hagyták szó nélkül a látottakat. Sokan gratuláltak szép lakhelyéhez, vagy éppen gyönyörű öltözékéhez, és kiváló kisugárzását jegyezték meg.

 

  • Ti mindig innen nézhetitek a tűzijátékot!
  • Ó édes Tündim. Egy igazi csillag vagy. Ragyogsz mint a legdrágább ékszer.
  • Micsoda kilátás!
  • Otthonról nézni a legjobb.
  • Gyönyörű helyen élsz Tündike!

– írták a kommentszekcióban.

