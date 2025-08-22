A rajongók elolvadtak: Kiszel Tünde rózsaszínben pompázott, Donatellát sem kellett félteni

Kiszel Tünde és lánya, Hunyadi Donatella ismét kitettek magukért, ezúttal egy erkélyről jelentkeztek be, ahonnan természetesen a budapesti augusztus 20-ai tűzijátékot is tökéletesen lehetett látni.

Fotó: Kiszel Tünde

Tünde a hozzá nagyon illő rikító rózsaszínben ünnepelte az államalapítást, Donatella pedig a klasszikusok irányába ment, egy kis fekete ruhával. A naptárkirálynő több képet is megjelentetett arról, milyen tökéletes kilátással rendelkezik a Dunára, ezáltal az ünnepi tűzijátékot is teljes pompájában nézhette végig.

A kommentelők sem hagyták szó nélkül a látottakat. Sokan gratuláltak szép lakhelyéhez, vagy éppen gyönyörű öltözékéhez, és kiváló kisugárzását jegyezték meg.

Ti mindig innen nézhetitek a tűzijátékot!

Ó édes Tündim. Egy igazi csillag vagy. Ragyogsz mint a legdrágább ékszer.

Micsoda kilátás!

Otthonról nézni a legjobb.

Gyönyörű helyen élsz Tündike!

– írták a kommentszekcióban.