A rajongók elolvadtak: Kiszel Tünde rózsaszínben pompázott, Donatellát sem kellett félteni

Anyja-lánya ismét kitettek magukért.
Kiszel Tünde és lánya, Hunyadi Donatella ismét kitettek magukért, ezúttal egy erkélyről jelentkeztek be, ahonnan természetesen a budapesti augusztus 20-ai tűzijátékot is tökéletesen lehetett látni.
Tünde a hozzá nagyon illő rikító rózsaszínben ünnepelte az államalapítást, Donatella pedig a klasszikusok irányába ment, egy kis fekete ruhával. A naptárkirálynő több képet is megjelentetett arról, milyen tökéletes kilátással rendelkezik a Dunára, ezáltal az ünnepi tűzijátékot is teljes pompájában nézhette végig.
A kommentelők sem hagyták szó nélkül a látottakat. Sokan gratuláltak szép lakhelyéhez, vagy éppen gyönyörű öltözékéhez, és kiváló kisugárzását jegyezték meg.
