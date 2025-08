Kiszel Tünde szomorú bejelentést tett, megszólalt a szakértő a válásról

A szakértők szerint még a legjobb kapcsolatok is kihűlhetnek idővel, ennek a jele lehet a külön töltött külföldi út is. Kiszel Tünde Instagram oldalán jelentette be, hogy ismét lezárult egy boldog időszak az életében. Íme, a hét legolvasottabb írásai.