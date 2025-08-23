Kirándulót kellett kimenteni Eplénynél

Elesett egy biciklis az Eplény mellett lévő kerékpárpályán. A zirci önkormányzati tűzoltók a mentőszolgálat munkatársaival, illetve a sípálya mentőegységével együtt ment fel a bajbajutotthoz. A kerékpárost a tűzoltók a mentősökkel és a helyi mentőegység tagjaival board-on, kézi erővel vitték le egy terepjáróig, amely a mentőgépjárműhöz viszi - írja a Katasztrófavédelem.