Kirándulót kellett kimenteni Eplénynél

Egy biciklis esett el a kerékpárpályán.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.08.23. 16:40
Katasztrófavédelem Eplény kerékpárpálya kerékpáros

Elesett egy biciklis az Eplény mellett lévő kerékpárpályán. A zirci önkormányzati tűzoltók a mentőszolgálat munkatársaival, illetve a sípálya mentőegységével együtt ment fel a bajbajutotthoz. A kerékpárost a tűzoltók a mentősökkel és a helyi mentőegység tagjaival board-on, kézi erővel vitték le egy terepjáróig, amely a mentőgépjárműhöz viszi - írja a Katasztrófavédelem

