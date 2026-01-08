RETRO RÁDIÓ

Csúszik Budapest: a város vezetése megint késve ébredt a télre

Napok óta botladoznak a budapestiek. A csúszós járdák balesetveszélyessé váltak, a megállók járhatatlanok, de a főváros továbbra sem tud hatékonyan reagálni a téli helyzetre. Pedig a tél vége még messze van.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.08. 20:00
csúszós utak járda balesetveszély

Budapesten napok óta tart a havazás, a hőmérséklet tartósan fagypont alatt marad, a járdák pedig úgy csúsznak, mintha jégpályává alakult volna a főváros. Ma egy kicsit jobb a helyzet, de ez sem a városvezetésnek köszönhető, hanem a napsütésnek. A fagyok viszont jönnek, sőt durvul a helyzet napokon belül. A budapesti vezetés újra és újra azt hangoztatja: „mindent megtesznek”, „dolgoznak a szakemberek”, csakhogy a lakók ebből keveset érzékelnek, hiszen szinte minden utcasarkon valaki botladozik, kapaszkodik, vagy éppen elsüllyed a hóban, latyakban, a csúszós járdák balesetveszélyesek.

A csúszós járdák állapota még rosszabb lesz, ha lefagy a megolvadt hó
A csúszós járdák állapota még rosszabb lesz, ha lefagy a megolvadt hó Fotó: Beküldött fotó

Csúszós járdák állapota napról napra változik

Budapesten valamiért évről évre ugyanaz a forgatókönyv ismétlődik: a leesik, a hideg megérkezik, a város pedig késve, vagy egyáltalán nem reagál. Eddig szerencséjük volt a budapestieknek, hiszen az elmúlt években alig esett a hó, vagy ha esett is, nem maradt meg hosszasan. Idén azonban más a helyzet. A járdákat nem takarítják rendszeresen, néha olvad valamennyit a rajta lévő hó, másnapra aztán tükörjéggé fagy. Csaba szerint az ilyen esetek nem érhetik meglepetésként a fővárosi vezetést:

Fel kell készülni, fel kell sózni, le kell takarítani az utat, mert így balesetveszélyes. Ezzel foglalkozni kell, csak éppen nem foglalkoznak vele

– mondta el Csaba.

Csaba szerint a főváros meglepődött Fotó: Török Gergely

Sanyi még emlékszik rá, hogy régen, hogy működött az utak tisztítása:

Valamikor régen voltak hólapátolások, fél Budapest azt csinálta. Most van? Még a házmesterek se csinálják meg

– hívja fel a figyelmet Sanyi.

Sanyi még emlékszik arra, amikor rendesen tisztították a fővárosi utakat és járdákat Fotó: Török Gergely 

Vannak, akik nem panaszkodnak, beletörődnek abba, amit dobott a gép, és megértőbbek. Vali szerint későn eszmélt fel a városvezetés:

Lassabban megyek, odafigyelek a lépteimre. Most valamennyire tisztítva van a járda, de elég lassan kezdték el. Nehezen térnek magukhoz, biztos azért, mert nem volt sok éve hó

– mondja Vali.

Vali megértő, és felkészül a csúszkálós napokra Fotó: Török Gergely

Van, aki nem ennyire megértő, Ágnes bosszankodik:

Jó lenne megfelelően karbantartani a dolgokat, engem a hó bosszant, hogy nem pucolták el a járdákat, se a buszmegállókat, se a trolimegállókat

– mondja.

Ágnes a megállók állapota miatt bosszankodik leginkább Fotó: Török Gergely

Van, ahol valóban jobb a helyzet a megállókban, de a megállókig el is kell jutni valahogy, az meg mintha nem érdekelne senkit. A zebrákon se lehet átjutni biztonságosan, mert ahogy lelép az ember a járdáról egy hókupacban találja magát, vagy elsüllyed a latyakban. A budapestiek joggal várnák el, hogy Európa egyik legszebb fővárosa ne omoljon össze egy átlagosnak mondható téli időjárástól. Hiába várják, mert a főváros nem tudott hatékonyan reagálni a havazásra, a probléma pedig az, hogy a tél még messze nem ért véget, a fagyok még sokáig eltartanak, és ha így folytatódik, sokan kötnek ki a kórházban, míg elolvad a hó.

