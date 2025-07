Gömöri András Máté szakmát váltott, már el is ismerték

Sok, mi több rengeteg kockázatot vállaltak ők ketten már azzal is, hogy úgy kilenc évvel ezelőtt titkos viszonyba bonyolódtak, miután megismerkedtek az Operettszínházban. Ha csak a Polyák Lilla és Gömöri András Máté közti 16 év korkülönbséget nézzük, már akkor is érthető, miért is gondolták sokan, hogy az egy évvel később felvállalt románc hamar hamvába hal majd. Azóta sok víz lefolyt a Dunán és még több a Niagara-vízesésen, amihez nagyon közel költöztek 2023 nyarán, vagyis éppen két éve.

Polyák Lilla és Gömöri András Máté a kanadai Torontó főterén a magyar fesztiválon Fotó: Polyák Lilla

Nos, ebből a hatalmas több mint 7 ezer kilométeres ugrásból is bőven lehetett volna baj, vagy minimum galiba, de Polyák Lilla és Gömöri András Máté ezt az akadályt is remekül vették. Mára mindketten beilleszkedtek az amerikai földrészen. Máté beiratkozott egy helyi egyetemre, sőt egy színiiskolát is elvégzett, miközben személyi edzőként dolgozik, sőt, már egy ügynökséggel is leszerződött, így néhány kisebb szerep megtalálta már. Természetesen Polyák Lilla sem a háziasszonyok unalmas életét éli. Naponta három órát autózik a munkahelyére és vissza. A színésznő most egy ruházati üzlet helyettes vezetőjeként dolgozik és énekesnőként is egyre inkább kezdi megvetni a lábát. Nemrég Toronto főterén adott nagy sikerű koncertet.

Gömöri András Máté: „Közölte, hogy szeretné nyomtatásban lehozni...”

Kettejük közös élete tehát igazi sikertörténet és a java még csak most jön. Gömöri András Máté néhány napja megnyert egy naturál testépítő bajnokságot, most pedig egy újabb sikerrel büszkélkedhetett el a TikTok-csatornáján. Az egyik, angol nyelven írt verse megjelent egy helyi magazin hasábjain. „Sziasztok! Hozott nekem egy magazint a posta. Bár nem vagyok előfizető, de ezt, már nagyon vártam.”

Ugyanis meg akartam mutatni nektek valamit. Az ott az én nevem: Matt Gomori. Ez az első, angol nyelvű versem, ami megjelent nyomtatásban

– jelentette be Máté, akit a Petal Projections magazin főszerkesztője egy fesztiválon hallott szavalni. „A magazin főszerkesztője hallotta ezt a versemet tőlem egy torontói versfesztiválon és miután gratulált, közölte, hogy szeretné nyomtatásban lehozni. Én mondtam neki, hogy ez a vers nem erre született, de annyira megérintette őt a vers üzenete, hogy közölte, ő mindenképpen szeretné. Én persze azt hittem, hogy ez bár jól hangzik, de ennyi volt. Két hét múlva kaptam egy e-mailt, amiben elkérte a verset, majd elküldte a tervezett grafikát, ma pedig megérkezett és én imádom” – mesélte büszkén a színész-testépítő, aki ígéretet tett arra is, hogy hamarosan megosztja a verset követőivel.