Magyar dalok zengték be Kanadát! Polyák Lilla meghódította a tengerentúlt!

2023 nyarán komoly döntést hozott a színészpár: Polyák Lilla a férje, Gömöri András Máté társaságában Kanadába, azon belül is Torontóba költözött. A színésznő ekkor tudatosan visszavonult a nyilvánosság elől, ritkán ad interjút, és inkább az online térben, főként Instagram-oldalán keresztül oszt meg pillanatokat új életéből.

Polyák Lilla nagy sikert aratott a fesztiválon, különleges tehetsége a tengerentúlon is utat törhet magának (Fotó: Gazdag Mihály)

Polyák Lilla lenyűgöző volt a fesztivál színpadán

Polyák Lilla fiatalon komoly karriert kezdett befutni Magyarországon, aminek meg is lett a gyümölcse, 2007-ben musical-operett kategóriában Gundel-díjjal jutalmazták, 2022-ben a Budapesti Operettszínház az évad színésze elismerést kapta. Két éve azonban új fejezetet nyitott az életében – nemcsak földrajzilag, hanem karrierjét tekintve is.

A napokban egy igazán különleges bejegyzéssel hívta fel magára a figyelmet. A magyar kultúrát népszerűsítő HungaroFest keretében ugyanis színpadra lépett Torontó szívében, ahol nem csupán angol, hanem magyar nyelvű dalokkal is megörvendeztette a közönséget. A koncert egyértelműen hatalmas siker volt: a helyszíni videókon látható, hogy hatalmas tömeg gyűlt össze, a koncert végén pedig egy emberként skandálta a közönség: „vissza, vissza, vissza!”

Ki gondolta volna, hogy valaha felcsendül Torontó belvárosában Katona Klári „Vigyél el” című dala? Az élmény nemcsak a nézők számára volt megható – Lilla rajongói a poszt alatt özönlötték el a hozzászólásokat gratulációkkal és elismerő szavakkal.

Polyák Lilla életében természetesen nem ez volt az első színpadra lépés külföldön, rendszerint énekel különböző eseményeken, gálákon (Fotó: Nagy Zoltán)

Nemzetközi vizeken

Polyák Lilla kanadai szereplése különösen figyelemre méltó, noha nem ő az első magyar előadó, aki külföldi színpadon is bizonyít, mégis új színt hozhat a nemzetközi jelenlétbe. Emlékezhetünk például Péter Szabó Szilviára, akit évekkel ezelőtt a londoni Crossfire Management szerződtette, és Zalatnay Saroltára is felfigyeltek brit menedzserek még 19 éves korában. A tengerentúli sikerekről hallva sokaknak Király Linda neve ugrik be elsőként – ám most talán új név kerülhet melléjük: Polyák Lilláé.

A színésznő különleges hangja, kisugárzása és elkötelezettsége alapján minden esélye megvan arra, hogy Kanadában is ismertté váljon, és még több ember szívét meghódítsa. Rajongói itthonról és a világ más részeiről is figyelik lépéseit, és szurkolnak, hogy a tehetség, amelyet már fiatalon is megcsodálhattunk, új földrészeken is sikert sikerre halmozzon.