Polyák Lilla nem akárkivel jelentkezett be Kanadából

Polyák Lilla és férje, Gömöri András Máté tavaly döntöttek úgy, hogy Kanadában kezdenek új életet, a házaspár láthatóan remekül megtalálta a helyét távoli országban is.

Polyák Lilla és Szulák Andrea közös fotóval jelentkeztek be Kanadából (Fotó: Kunos Attila / Mediaworks archív)

Polyák Lilla nem akárkit látott vendégül

Lilla és Máté kinti élete igazi sikersztori, de nyilvánvalóan hiányzik nekik Magyarország, gyakran hazahúzza őket a szívük. Nyáron például hazalátogattak, két hetet töltöttek itthon és több helyszínen is felléptek, hiszen hazai közönségüket sem akarják cserben hagyni. A sztárpár humorral is fűszerezi kapcsolati harmóniájukat, hazaérkezésük előtt Máté például egy jópofa, civakodós videót is megosztott TikTok oldalán.

Hogy a távoli Torontóban milyen gyakran fogadnak vendégeket, arról keveset lehet tudni, most azonban Lilla lelkesen osztotta meg közösségi oldalán, hogy nem más, mint Szulák Andrea énekesnő, színésznő látogatta meg Lilláékat. A két művésznő jó viszonyt ápol egymással, hiszen összeköti őket a 2023-ban adott, Cserháti Zsuzsa emlékkoncert, amely Lilla és Andrea énekhangjával elevenedett meg a színpadon. Lilla csak annyit írt, hogy kicsi a világ, és nagyon jól érezték magukat a Kanadában együtt töltött estén, a bejegyzés pedig sok száz kedvelést kapott egyetlen nap leforgása alatt.

Hiányzik nekik a család

Gömöri András Máté még nyár elején mesélt a Mokka adásában a kinti életükről és honvágyukról.

Régen voltunk otthon, hiányzik a család, bár most pont kint van velünk anyósom és anyukám is, együtt néztük meg a Niagara-vízesést. Nagyon nagy élmény volt, hogy mi mutathattuk meg a várost nekik.

Júliusban egyébként a ‘Szeretettel Kanadából’ című koncertjükkel készültek a hazai közönségnek. „Ez tulajdonképpen az elmúlt évünkről szól, hogy miért vágtunk bele ebbe a kalandba, a kedvenc dalainkat adjuk elő és előadunk néhány saját olyan sztorit is, amiket eddig még sehol nem meséltünk.” Hogy Máté és Lilla kint maradnak-e végleg, egyelőre nem tudják, sok minden függvénye.