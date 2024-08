Visszahúz a szív: ezek a sztárok elhagyták Magyarországot, mégis visszajárnak

Polgár Kriszta hét éve költözött Amerikába Fotó: Facebook

Polgár Kriszta nevét 2003-ban ismerhette meg az ország, hiszen akkor jelentkezett az első szépségversenyére, a Miss Balatonra. Ezen a megmérettetésen a második helyet zsebelte be, ám öt évvel később ismét színpadra állt, ahol ő lett a Miss Earth Hungary győztese. Ekkor Krisztának nemcsak a karrierje, hanem a magánélete is kezdett alakulni. A szépségverseny után megismerkedett Szabolccsal, akivel 2013-ban egybekeltek, ráadásul ugyanebben az esztendőben megszületett első gyermekük is, Olivér. Azóta még két csemetével bővül a családjuk, ráadásul hét évvel ezelőtt Amerikába is költöztek, új otthonuk Texas lett.

Kriszta ennek ellenére minden nyáron hazalátogat Magyarországra, ám idén cseppet sem volt kellemes számára a hazaút.

Történt ugyanis, hogy a szépségkirálynő és a családja csak két átszállással tudott repülőjegyet venni, de mivel az első gépük is négyórás késéssel indult, így a csatlakozásokat is lekésték. És ez még nem minden...

„És here we go again! Négyórás késéssel indul a gépünk, így lekéstük a másik két csatlakozást. Áttettek egy másik gépre, de csomagunk nem lesz pár napig” – írta Kriszta még júniusban.

Polgár Árpád és Tünde Florida és Magyarország között ingázik

Polgár Tünde és Árpád évente 5 hónapot tölt Magyarországon Fotó: Archív

Polgár Árpád és Polgár Tünde hazánk egyik legismertebb házaspárja, akiket több műsorból és Polgar net nevű YouTube-csatornájukról is ismerhetnek már a nézők, annak ellenére, hogy évente mindössze hat hónapot töltenek Magyarországon, hiszen novembertől áprilisig floridai otthonukban élnek. Polgárék most azt is elárulták, hogy miért van ez így.

„Május végén már otthon leszünk és novemberig maradunk is. Ennyi pont elég Magyarországból, mert a hatodik hónap vége felé már vágyom ide, hiányzik a napsütés, a nyugalom. Bár ilyenkor egy hónappal az utazás előtt pedig már vágyom haza, a saját valóságomba, mert szeretünk otthon is lenni. És ha az ember megengedheti magának, hogy ilyen kettős életet éljen, akkor miért ne. Én pedig azt gondolom, hogy a magyar tavasznál szebb nincs, és azt soha nem tudnánk elképzelni, hogy végleg elhagyjuk Magyarországot” – mesélte Polgár Tünde a Metropolnak még áprilisban.