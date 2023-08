Polgár Kriszta: „Azt hittem, készen állok... de ez még 7 év után is sokkolni fog”

Polgár Kriszta és családja 2017 óta él Amerikában, a távolság miatt nem tudnak olyan gyakran hazalátogatni. Ha tehetik, évente egyszer – általában nyáron – egy hosszabb időt Magyarországon töltenek. Ilyenkor természetesen a rokonokat is meglátogatják, kiélvezik a hazánk adta csodákat, ételeket és a különböző rendezvényeken is részt vesznek, mint például a Balaton Sound. Ahogy a nyár, úgy Krisztáék pihenése is véget ér. Így lassan visszatérnek a dolgos mindennapokhoz és hazarepülnek amerikai otthonukba.

De még a tengerentúlon is tombol a nyár, pláne Texas államban, ahol megszokott a forróság. Sokan azt gondolják, hogy az évek alatt hozzá lehet szokni a rekkenő hőséghez.

Fotó: Schumy Csaba

Nemrég Kriszta a közösségi oldalán osztotta meg, hogy amerikai otthonában a nyárhoz képest is forró az időjárás. Az egykori szépségkirálynő képén – amit huszonnégy óráig látható Instagram történetében osztott meg – az látható, hogy lakóhelyükön 38 fok van, melyet az ember a páratartalom miatt 44-nek érez. Kriszta a képhez csak annyit írt:

„Azt hittem, készen állok ... de ez még 7 év után is sokkolni fog”.

7 év után sem tudja megszokni a forróságot! Fotó: Instagram/ Polgár Kriszta

Megható pillanat a kislányával

Az év elején Kriszta és férje megújították a házassági esküjüket, a ceremóniát a tengerparton tartották, csak a közeli barátok és a gyerekek vettek részt rajta. A nagy napról több képet is kirakott közösségi oldalára az egykori szépségkirálynő, melyek közül a legmeghatóbb, amin kislányát öleli. A pici annyira elfáradt a sok izgalom miatt, hogy édesanyja karjában aludt el.

A fogadalom megújítási ceremónia végén Lana nagyon álmos volt és elaludt a kezemben. Nem akartam mozdulni, hogy ne keljen fel. Ringattam és dúdoltam neki. Ekkor a barátnőm odarohant, hogy ezt le kell fotóznia. Egyszerű, telefonos kép, de nekem ennél sokkal több. Ezen a képen 3 generáció van. Még akkor is, ha a »legidősebb« más szinten jelent meg a képen, bevilágítva a lányát, az unokáját és a kedvenc virágát, az orchideát. Szándékosan kértem ebből a fejdíszt. Felesleges többet belegondolni a fényekbe, mint ami? Nekem ezt jelenti

– írja a Kriszta a képhez.