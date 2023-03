Megható fotót mutatott kislányával Polgár Kriszta

Polgár Kriszta még 2017-ben költözött ki Amerikába a családjával. Bár a lakhelyük Houston, jelenleg Hawaiin pihennek, ahova egy különleges céllal érkeztek, szerették volna megújítani férjével a házassági fogadalmukat. A ceremóniát a tengerparton tartották meg, Kriszta egy fehér, lenge ruhában, virágkoszorúval a fején jelent meg. A megható eseményen, a mesés helyszínen gyermekei, valamint a nagyon közeli barátok is részt vettek.

5 éve élnek kint Amerikában, három gyerekével Fotó: Schumy Csaba

A nagy napról több képet is kirakott közösségi oldalára a szépségkirálynő, de a legmeghatóbb, amin kislányát öleli. A pici annyira elfáradt a sok izgalom miatt, hogy édesanyja karjában aludt el.

A fogadalom megújítási ceremónia végén Lana nagyon álmos volt és elaludt a kezemben. Nem akartam mozdulni, hogy ne keljen fel. Ringattam és dúdoltam neki. Ekkor a barátnőm odarohant, hogy ezt le kell fotóznia. Egyszerű, telefonos kép, de nekem ennél sokkal több. Ezen a képen 3 generáció van. Még akkor is, ha a »legidősebb« más szinten jelent meg a képen, bevilágítva a lányát, az unokáját és a kedvenc virágát, az orchideát. Szándékosan kértem ebből a fejdíszt. Felesleges többet belegondolni a fényekbe, mint ami? Nekem ezt jelenti

– írja a Kriszta a képhez.

Rengetegen megdicsérték a modellt, hogy mennyire gyönyörű volt. Többek között magyar sztárok is írtak neki, úgy mint Rubint Réka, Palácsik Lilla és Berki Mazsi is. Utóbbi még egy szívhez szóló rövid mondatot is intézett Krisztához.

„ Bizony ott van” – írta az özvegy, aki fehér szívet, és egy imádkozó emojit is elhelyezett a szöveg mellé, jelezve, hogy átérzi, mire gondolt Polgár Kriszta.