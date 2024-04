„Polgárék nem lennének Polgárék, ha nem történne velük mindig valami” – a házaspár a New Orleans-i utazásáról mesélt

Polgár Árpád és Polgár Tünde hazánk egyik legismertebb házaspárja, akiket több műsorból és Polgar net nevű YouTube csatornájukról is ismerhetnek már a nézők, annak ellenére, hogy évente mindössze hat hónapot töltenek Magyarországon, hiszen novembertől áprilisig floridai otthonukban élnek. Polgárék most azt is elárulták, hogy miért van ez így, sőt egy számukra nagyon különleges utazásról is osztottak meg részleteket.

Polgárék már a 25. házassági évfordulójukat ünnepelték (Fotó: Szabolcs László)

„Most voltunk New Orleans-ban, a 25. házassági évfordulónkat ünnepeltük ott, bár már nem először jártunk ebben a városban. Ez egy különleges hely szerintem, mert extrém, vicces, néhol kicsit túl bulis, de mégis van egy olyan kisugárzása, amit nagyon szeretünk. Ketteseben utaztunk, pont azért mert korábban voltunk már Danival, amikor kisebb volt, körülbelül 8 évvel ezelőtt és azért az nem ugyanaz egy bulivárosban gyerekkel” – kezdte Polgár Tünde.

Polgár Árpádnak nagyon közel áll a szívéhez ez a város

És hogy miért éppen New Orleans? Polgár Árpád ezt is elárulta:

Ott mindketten tudunk lazulni. Én nagyon zene orientált vagyok, és New Orleans-ban, amikor kilépsz a szállodából, vagy már csak a szálloda aljában is folyamatosan jó zene vesz körül. Kis távolságokon belül vannak a jobbnál jobb klubok és az utcazenészek is olyan szintűek, hogy a legjobb magyar zenészekhez hasonlíthatóak. Ez a profizmus számomra csodálatos.

Tündének is megvannak az okai, amiért erre az utazásra esett a választása, amit talán nem is gondolnánk:

Én azt gondolom, hogy azért mentünk oda az évfordulónkra, mert az az a város, ahol mindketten megkapjuk, amit szeretnénk. Árpi folyamatosan zenét hallgat mindenhol, én pedig mindenféle őrültséget tudok enni.

Polgár Tünde imádja a különleges ételeket (Fotó: Máté Krisztián)

Polgárékkal mindig történik valami

„De megint rengeteg minden történt velünk, hiszen Polgárék nem lennének Polgárék, ha nem történne velük mindig valami. Van egy hely ahova idén sem jutottunk be. Kidobtak minket a temetőből, szóval voltak kalandjaink. És szerencsére ezeket dokumentáljuk is, hiszen a YouTube csatornánkra mindig készítünk videókat” – mesélte nevetve.

Tünde azt is elmesélte, mi volt számára az utazás egyik legemlékezetesebb pontja:

Ami New Orleans-ról az embernek rögtön eszébe jut, az, ahogy azokon a furcsa erkélyeken buliznak. Na hát, Polgár Tünde mint tériszonyos fel is megy egy ilyen erkélyre, ami ráadásul kifelé lejt. Sőt, később azt is megláttuk, hogy nincs alátámasztás, úgyhogy rettegős vacsoránk volt emiatt, de mégis, ez hozzátartozik.

„Szóval én azt gondolom New Orleans az a hely, ahova biztosan vissza fogunk még térni. Nagyon sok helyen jártunk már a világban, de kevés helyre akarunk visszatérni, ez a város pedig ilyen” – árulta el Polgár Tünde.

Polgár Tünde és Árpád nem szeretnék örökre elhagyni Magyarországot (Fotó: Tumbász Hédi)

A házaspárnak gyakran hiányzik Magyarország

És bár nagyon szeretnek Amerikában élni, Polgár Árpád azt is elmondta, hogy miért döntöttek a kétlaki élet mellett:

Május végén már otthon leszünk és novemberig maradunk is. Ennyi pont elég Magyarországból, mert a hatodik hónap vége felé már vágyom ide, hiányzik a napsütés, a nyugalom. Bár ilyenkor egy hónappal az utazás előtt pedig már vágyom haza, a saját valóságomba, mert szeretünk otthon is lenni. És ha az ember megengedheti magának, hogy ilyen kettős életet éljen, akkor miért ne.

„Én pedig azt gondolom, hogy a magyar tavasznál szebb nincs és azt soha nem tudnánk elképzelni, hogy végleg elhagyjuk Magyarországot” – egészítette ki Tünde.