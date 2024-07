Polyák Lilla és Gömöri András Máté kinti élete igazi sikersztori

Mindhármuk karrierje szárnyal

Míg Lilla rengeteget koncertezik Kanadában is, addig Máté testépítő-karrierje indult be. Rengeteget versenyzik, jó eredményekkel. Emellett a főiskolán is kimagaslóan teljesít. Elmondása szerint a kettő nem megy egymás rovására, sőt. Ráadásul Lilla kisfia, Bulcsú zenei karrierje is kapott egy hatalmas löketet.

„A kettő egymást segíti” – válaszolta Máté arra a kérdésre, hogy nem hátráltatja-e a versenyzés a tanulmányokban. „Amikor tudom, hogy nagyon nehéz időszakom lesz, olyankor azért vállalok rá egy versenyszezont, mert a versenyidőszak alatt annyira be van osztva minden napom, hogy sokkal hatékonyabb tudok lenni. Az iskolában presidents honorral teljesítettem, amit azt jelenti, hogy minden tárgyamból A-ra vagy A plus-ra tudtam végezni az első és a második félévben is (ez Magyarországon az ötösnek és a csillagos ötösnek felelne meg – a szerk).”

„Bulcsú jelentős szerepet játszott abban, hogy ezt a döntést meghoztuk” – tette hozzá Lilla. „Azóta három zenekarban játszik és teljesen ráfordult a jazz-zongorázásra. Ennek köszönhetően már elindult az ő karrierje is.”