Gömöri András Máté és Polyák Lilla mindent borított: ez áll a drasztikus döntésük mögött

Gömöri András Máté és Polyák Lilla felmondtak az Operettszínházban és mindennel szakítva Kanadába költöztek.

A házaspár azután döntött a drasztikus lépés mellett, hogy Mátét felvették a Seneca College színész szakára, amivel a világot jelentő deszkák csak egy karnyújtásnyira lesznek a színésztől. A páros azóta is jelentkezik friss hírekkel, így például kiderült, hogy a egy-egy villámlátogatás alkalmával haza szoktak térni, illetve azt is, hogy már sikerült egy megfelelő és biztonságos új otthont is találniuk a család számára.

Máté és Lilla most a Tények Plusznak adott exkluzív interjút arról, hogy hogy zajlik az életük, amióta a tengerentúlra költöztek.

Eleinte hárman osztoztak egy szobán

Amikor megérkeztünk, akkor két nagyon kedves barátunk vállalta, hogy az első hónapot azt náluk tudjuk tölteni, úgyhogy megkaptuk a vendégszobájukat és ott voltunk hárman: Lilla, Bulcsú és én. Mindenben ők segítettek nekünk

– kezdte Gömöri, majd Polyák Lilla így folytatta:

Tudtuk, hogy amikor kijövünk az elsődleges dolog a lakáskeresés lesz, ami egyben a legnehezebb is. Nem is tudtuk igazán, hogy így mennyi időt fogunk ott eltölteni náluk, aztán végül napra pontosan egy hónap lett belőle.

Szép lassan minden a helyére került

A házaspár azt is elmesélte, hogy szerencsére fiuknak szinte egyből sikerült egy jó iskolát találniuk, ahol még az igazgatóval is egyből összefutottak és nagyon kedves, idős bácsi volt. Az új lakással kapcsolatban pedig elmondták, hogy eleinte teljesen üres volt, leterített pokrócokon aludtak a földön, de baráti összefogásnak köszönhetőn ez is gyorsan megoldódott.

