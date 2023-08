Nincs visszaút: Végleg elbúcsúzott az Operettszínház sztárja

Gömöri András Máté mindössze harmincéves, de így is az Operettszínház egyik legkedveltebb színészévé nőtte ki magát, élete egy harmadát töltötte a Nagymező utcai teátrum falai között. Hamarosan azonban minden megváltozik!

Polyák Lilla férjét ugyanis felvették a torontói Seneca College színész szakára, amit ha elvégez, minden esélye meg lesz arra, hogy nemzetközi filmekben is szerepeljen. Máté így hát, ha fájó szívvel is, de búcsút vesz az Operettől.

Egy érzelmes bejegyzésben búcsúzott

A fiatal színész-énekes kedd este a Facebookon összegezte a gondolatait:

„A jelenlegi életem egyharmadát itt töltöttem… Szerettem, örültem, izgultam, féltem, itt vesztettem el és találtam meg magam, testvérre és barátokra leltem, mestereket és néha kóklereket is adott ez a hely, ezen a színpadon találtam meg a szerelmet és a feleségemet. Mindent köszönök. A kollégákat, a tanulást, a sikereket és bukásokat, a színházat úgy ízig-vérig. A mindenem volt ez a hely… Az iskolám, a bírám és legfőképp a menedékem” – írta egy érzelmes posztban, utalván ezzel arra, hogy nagyon fog neki hiányozni a jól megszokott közeg.

Polyák Lillára kétlaki élet vár

A rajongókban persze azonnal felmerült a kérdés, hogy vajon mi lesz így a sztárpár házasságával, hiszen már hét éve, hogy egymásba szerettek, öt éve pedig ki is mondták a boldogító igent, ám Lillát korábbi házasságából született két gyermeke, Bulcsú és Zsombor Magyarországhoz köti.

Nos, a színésznő elárulta, hogy mindenképp segít férjének a kiköltözésben és kanadai élet elkezdésében, ám rengeteg munkája Magyarországhoz köti, ezért kétlaki életet fog élni, ingázik majd Budapest és Toronto között.

Gömöri 18 kilót fogyott

Egyre többen tudják, hogy Gömörinek a színjátszáson kívül van egy másik nagy szenvedélye, ami nem más, mint a testépítés. Jelenleg az INBA EB győzelem a célja. Mivel egy teljes súlykategóriával könnyebb kategóriában akar indulni, így fogynia kellett, ami sikerült is, 18 kilótól szabadult meg. Nemrég egyébként Polyák Lilla is elkezdte az erőemelést és ő is egyre komolyabb eredményeket ér el női kategóriában.