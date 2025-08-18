Patkányinvázió van Budapesten - hogy jutott idáig a főváros?

A patkánymentes főváros címet viselte Budapest 1972 és 2012 között, rágcsálómentes volt a magyar főváros köszönhetően az egységes, központosított irtási rendszernek, amely a csatornahálózat teljes körű kezelésén, lakóházankénti irtáson, stratégiai térképezésen és speciális, késleltetett hatású szereken alapult. Ez a sikertörténet azonban az elmúlt években teljesen összeomlott, és ma már a szakemberek szerint több patkány él Budapesten, mint ember.

A patkányészlelés egyre gyakoribb a főváros utcáin (illusztráció) Fotó: Ian W Douglas / Shutterstock

A fővárosban 47 éven át, 2019-ig a Bábolna Bio Kft. végezte a patkányirtást. Az akkor kiírt, botrányosra sikerült tenderen a korábbinál csaknem 300 millió forinttal olcsóbb ajánlatot adó RNBH Konzorcium nyert, az árversennyel kiütve a Bábolnát, majd röviddel a szerződéskötés után további 650 millió forintot kért „extra irtásra”.

A váltás után a patkányészlelések száma gyorsan nőni kezdett, így 2023-ban ismét visszatért a Bábolna Bio, ezúttal a Ronix Kft.-vel közösen és havi nettó 26 millió forintért. Két évre szólt a szerződés, de közben a fővárosi közgyűlés eldöntötte: 2025-től saját cégére, a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.-re (BKM) bízza a feladatot.

Kérdesünkre a főváros sajtóosztálya közölte: június 1-jétől a BKM vette át az irtást. Az önkormányzat szerint „megnövelt mennyiségű” és „új típusú” feladatokkal, átdolgozott műszaki leírással dolgoznak.

A városvezetés hangsúlyozza, hogy a feladatot most szervezettebben látják el, de konkrét adatokat a patkányészlelések számáról nem közöltek, sem nagyságrendileg, sem arányokban, annak ellenére, hogy konkrétan a számokra illetve azok alakulására kérdeztünk rá.

Megtudtuk: Éves szinten 527,5 millió forintot irányoztak elő a feladatra, ám a pénzhiány miatt ennek csak kevesebb mint felét fizetik ki 2025-ben, a maradékot 2026-ban tervezik kifizetni.

A saját céget is többek között spórlással indokolták. Ehhez képest az előző tendergyőztesnek, a Bábolna Bio, RONIX alkotta Deratizációs Központ Konzorciumnak 2024-ben 439,7 millió forintot fizetett az önkormányzat.

A kerületi önkormányzatok lakossági fórumain a legtöbb panasz ma a patkányhelyzet miatt érkezik. A válasz pedig rendszerint az, hogy az irtás a főváros feladata.