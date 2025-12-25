Boszorkányok és lángoló kecskék: ilyen a karácsony a nagyvilágban

Portugáliában például karácsonykor az elhunyt szeretteiknek is megterítenek, Guatemalában ördögöt égetnek, míg Svédországban kecskéket. A világ tele van fura karácsonyi hagyományokkal.

Svédországba karácsonyi hagyomány szalmakecskét építeni Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

A 7 legkülönösebb karácsonyi szokás a nagyvilágban:

1. Portugália

A Consoda hagyomány egyszerre megható és kísérteties. Karácsony reggelén vagy az ünnepi vacsorán a portugál családok plusz egy terítéket készítenek szeretteiknek, akik már nem tölthetik velük az ünnepeket. Így idézik meg őket, mintha ők is ott ülnének az asztalnál.

2. Guatemala

Guatemalában gyertya helyett máglyát gyújtanak. December 7-én a La Quema del Diablo ünnepén ördögfigurákat dobnak a tűzre, hogy elűzzék a balszerencsét. A város karácsonyi fényeit elhomályosítja a füst, a levegőt pedig a churros illata és az elégetett szalma füstje lengi be.

3. Ukrajna

Egy ukrán legenda szerint egy szegény család karácsonyfáját egyszer egy jóságos pók szőtte be, ami reggelre csillogó ezüstté változott. Azóta minden pókfonál szerencsét hoz, és senki nem mer porszívót ragadni az ünnep alatt.

4. Norvégia

A helyiek minden háztartásban gondosan elrejtik a seprűket, mert a hiedelem szerint szenteste a boszorkányok kiszabadulnak, és előszeretettel használják a seprűket repülésre.

5. Venezuela (Caracas)

Caracasban decemberben senki sem megy gyalog a templomba, hiszen minek, ha görkorcsolyázni is lehet? A hatóságok ilyenkor a hajnali misére száguldó hívek miatt az utcákat lezárják az autósok elől.

6. Svédország

A svédországi Gävle városában minden évben felépítenek egy 13 méter magas, 3 tonnás szalmakecskét, a híres Yule Kecskét, amely a svédek számára a karácsony egyik legfontosabb és legkülönösebb szimbóluma. Eredete a pogány időkre és Thor isten legendájához nyúlik vissza, akinek szekerét kecskék húzták. A hagyomány 1966 óta él, azonban a szalmaóriás rendre kudarcra van ítélve: a helyiek között valóságos versenyszellem alakult ki, ki tudja először lángra lobbantani.

7. Olaszország

Olaszországban a karácsonyi varázslat januárban is folytatódik: 5-én érkezik La Befana, a seprűn repülő, jóságos boszorkány, aki édességgel teli ajándékokat szór szét a jó gyerekek között - írja a Life.hu.