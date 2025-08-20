Az augusztus 20-ai ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs megkezdte működését

Reggel hét órakor megkezdte működését az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs. A szervezetek közösen dolgoznak azon, hogy Magyarország születésnapját mindenki biztonságban ünnepelhesse. Az államtitkári tájékoztatás szerint a munkában részt vesz a rendőrség, a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a meteorológiai szolgálat, valamint a közlekedési és kormányzati szervek is – írja az Origo.

Reggel hét órakor megkezdte működését az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Az augusztus 16-án kezdődött rendezvénysorozat már eddig is hatalmas érdeklődést váltott ki, szombat óta több tízezren vettek részt a programokon. A központi események között idén is szerepelnek a hagyományos ünnepi pillanatok.

A mai nemzeti ünnepen a hagyományoknak megfelelően zászlófelvonással és tisztavatással kezdünk a Kossuth Lajos téren, ezt követi a Duna feletti légi parádé. Az érdeklődők 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a Szent Koronát a Parlamentben. Délután a Szent István Bazilikánál ünnepi szentmisét és Szent Jobb körmenetet tartanak, este pedig látványos tűzijáték és drónshow várja az érdeklődőket.”

– sorolta az államtitkár.