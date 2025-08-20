Ezek a háztartási cikkek több baktériumot rejtenek, mint a vécéd

Még ha gyakran takarítod is az otthonodat, a baktériumok így is gyorsan elterjedhetnek. Egy kutatás szerint egy átlagos otthonban 20 000 különböző baktérium található. Ezek közül nem mindegyik káros az emberi szervezetre, de a néhányat érdemes a házon kívül tartani.

Néhány tárgyat érdemes többször elmosni a baktériumok miatt – Fotó: Shutterstock

Dr. Hana Patel orvos szerint vannak olyan háztartási cikkek, amelyeken több baktérium található, mint egy vécéülőkén. Az átlagos ember sokszor nem is gondol rá, hogy ezeket a sokat használt tárgyakat is gyakran kellene kitakarítani – írja a Mirror.

Szivacsok

Már többször hallottuk, hogy a mosogatószivacsokban hihetetlenül gyorsan elszaporodhatnak a baktériumok. A nedves környezet tökéletes helyszínt teremt a kórokozóknak. A szivacsokat gyakran kell cserélni, hogy elkerüljük a káros baktériumokkal való találkozást, mint az E. coli és a szalmonella. A szakértők szerint minden 1-2 héten cserélni kell a használt szivacsunkat.

Fogkefetartó

Hasonlóképpen a nedves környezetben elszaporodhatnak a baktériumok, valamint penész is nőhet a fürdőszobai tárgyban. A használat utáni nedves fogkefét nem szabad azonnal zárt helyre rakni. Egy zárt fogkefetartó csak csapdába ejti a baktériumokat, így 70 százalékkal több kórokozó szaporodhat el rajta.

Kulacsok, palackok

A többször felhasználható palackok és kulacsok tökéletes lehetőséget adnak a káros kórokozóknak. Naponta többször ér a szájhoz és a kézhez, így a vízbe könnyen bejuthatnak a mikrobák. Ha főleg egy kulacsot használsz, akkor érdemes azt naponta elmosni, hogy eltávolítsd a betegséget okozó baktériumokat.

Fürdőszobai törölköző

A fogkefetartóhoz hasonlóan a meleg, nedves környezetben hagyott tárgyban baktériumok és penész is elszaporodhat. A fürdőszobai törölközőket minden 3-5 használata után vagy minimum hetente egyszer ki kell mosni.