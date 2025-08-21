Jó hírek érkeztek Demjén Ferencről, így van most a combcsonttörése után: "Napról napra javul az állapota!"

Közösségi oldalán érkezett hír az énekesről. Így van most az otthonában balesetet szenvedett Demjén Ferenc.
Mint arról korábban beszámoltunk, bő egy héttel ezelőtt, augusztus 13-án aggasztó hírek érkeztek Demjén Rózsi menedzserétől: az énekeslegenda súlyos balesetet szenvedett a saját otthonában, ami miatt műteni kellett. "Demjén Ferenc otthonában felső combtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége! Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre!" – olvashattuk mindannyian az üzenetet. A zenészlegendának ezrek üzentek: a rajongók tömegei mellett Orbán Viktor és Sulyok Tamás is mielőbbi felépülést kívánt.
A Bergendy és a V’Moto-Rock legendája a menedzserén kereszül, a Facebook-oldalán adott hírt magáról csütörtök reggel:
Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy Demjén Ferenc műtétje jól sikerült, és napról napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött! Köszönjük az ima támogatásokat és támogató üzeneteket, valamint Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk!
