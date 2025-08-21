Jó hírek érkeztek Demjén Ferencről, így van most a combcsonttörése után: "Napról napra javul az állapota!"

Mint arról korábban beszámoltunk, bő egy héttel ezelőtt, augusztus 13-án aggasztó hírek érkeztek Demjén Rózsi menedzserétől: az énekeslegenda súlyos balesetet szenvedett a saját otthonában, ami miatt műteni kellett. "Demjén Ferenc otthonában felső combtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége! Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre!" – olvashattuk mindannyian az üzenetet. A zenészlegendának ezrek üzentek: a rajongók tömegei mellett Orbán Viktor és Sulyok Tamás is mielőbbi felépülést kívánt.

Demjén Ferenc így van most a balesetét követően Fotó: Ripost

Így van most Demjén Ferenc

A Bergendy és a V’Moto-Rock legendája a menedzserén kereszül, a Facebook-oldalán adott hírt magáról csütörtök reggel: