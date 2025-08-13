Balesetet szenvedett Demjén Ferenc, műtőbe vitték az énekest

„Az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk!”
Rossz hír érkezett: „Demjén Ferenc otthonában felsőcombtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége!” – olvasható a művész Facebook-oldalán.
Demjén Ferenc menedzsmentjének tájékoztatása szerint a legendás előadó felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre!
Mint írták: „az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk!”
