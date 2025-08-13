Balesetet szenvedett Demjén Ferenc, műtőbe vitték az énekest

Rossz hír érkezett: „Demjén Ferenc otthonában felsőcombtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége!” – olvasható a művész Facebook-oldalán.

Balesetet szenvedett, megműtötték Demjén Ferencet (Fotó: Metropol)

Demjén Ferenc menedzsmentjének tájékoztatása szerint a legendás előadó felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre!

Mint írták: „az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk!”