Balesetet szenvedett Demjén Ferenc, műtőbe vitték az énekest

„Az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk!”

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.13. 12:32
Demjén Ferenc baleset műtét ima

Rossz hír érkezett:Demjén Ferenc otthonában felsőcombtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége!” – olvasható a művész Facebook-oldalán.

Demjén Ferenc
Balesetet szenvedett, megműtötték Demjén Ferencet (Fotó:  Metropol)

Demjén Ferenc menedzsmentjének tájékoztatása szerint a legendás előadó felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre!

Mint írták: „az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk!”

 

