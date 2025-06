Óriási bejelentést tett Demjén Ferenc: valóra válik a rajongók titkos álma

Tényleg elképesztőek a számok, ekkora sikerre azt hiszem, senki nem számíthatott az elején. Folyamatosan tervezünk valami újat a nézőknek, a film bekerült a kertmozik kínálatába is. Ennek azért is örülök különösen, mert a film hangulata is kötődik a szabadtérhez. Rengeteg gyönyörű emlékem van azokból az időkből, amikor még így moziztunk.