Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt - Videó

Egész Budapest sokszínű programokkal fogadja a látogatókat. Augusztus 20-án ünnepeljük Magyarország 1025. születésnapját.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.20. 08:48
Módosítva: 2025.08.20. 09:11
augusztus 20-i ünnepségek Szent IStván király tisztavatás államalapítás

Katonai tiszteletadás mellett, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-i állami ünnepen, szerda reggel a Parlament előtti Kossuth Lajos téren.

Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-i állami ünnepen Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A lobogót a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a nemzeti lovas díszegység.

A ceremónián Sulyok Tamás mellett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Böröndi Gábor vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai vettek részt – írja a Bors.

A lobogó felvonása után a honvédtisztjelöltek teszik le esküjüket. Az államalapítás és Szent István király emlékére augusztus 20. hivatalos állami ünnep. Országszerte ünnepségeket, kenyérszentelést és számos más rendezvényt szerveztek.

 

