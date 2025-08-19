Isten éltessen, Magyarország! - Itt van minden tudnivaló az ünnepről: ingyenes programok, boltzár, közlekedés, időjárás

Számos ingyenes program és 380 forintos csapolt sör várja az ünneplőket most szerdán a fővárosban. Közlekedési változásokra kell számítani és a boltok többsége is zárva tart viszont jó időjárás ígérkezik. Mutatjuk, mit érdemes tudni az idei augusztus 20-ról!

Augusztus 20-án este látványos tűz- és fényjátékban gyönyörködhetünk a Duna mindkét partján, 5 kilométer hosszan Fotó: ZGPhotography / Shutterstock

Már reggel megkezdődnek az ünnepi programok

Augusztus 20-án reggel zászlófelvonás, tisztavatás és légi parádé nyitja a napot. Ezt követően ingyenesen látogatható lesz a Szent Korona az Országházban (10-18 óra között), 17 órakor kezdődik majd a szentmise és a Szent Jobb Körmenet, majd este 21 órakor kezdetét veszi a Tűz és fények játéka – Európa legnagyobb tűzijátéka és drónshowja. Ezek mellett pedig egész nap lesznek gyermekprogramok, koncertek, kreatív foglalkozások és a Várkert Bazár előtt az Ízek Utcája, valamint a Vörösmarty téren Csárdafesztivál is várja az érdeklődőket. A központi, fővárosi ünnepségek mellett minden településen lesznek helyi ünnepségek, programok.

A részletes programok itt találhatók.

Sok minden le lesz zárva augusztus 20-án

A munkaszüneti nap és a Szent István Nap rendezvényei miatt 14:00-tól a Margit-híd, a Lánchíd, az Erzsébet- és a Szabadság híd, a belvárosi rakpartok, Kossuth tér, Szent István tér és a Széchenyi tér környéke le lesz zárva az autósok elől (egy rész a gyalogosok elől is). A rendezvényre igyekvőknek a BKK azt javasolja, hogy inkább metróval közlekedjenek: az M1, M2, M3 sűrített menetrenddel jár majd.

Így változik a közösségi közlekedési rend az ünnep miatt

A 178-as autóbusz augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig csak a budai oldalon és rövidített útvonalon, a Naphegy tér és a Batthyány tér között közlekedik,

a 105-ös, a 210-es és a 210B autóbuszok augusztus 21-én 12 óráig mindkét irányban módosított útvonalon, az Erzsébet hídon át közlekednek,

a 216-os autóbusz augusztus 21-én 12 óráig az Erzsébet hídon át közlekedik,

a 916-os, 990-es éjszakai járatok augusztus 21-én reggelig az Erzsébet hídon át közlekednek, a Deák Ferenc teret és a Széchenyi István teret nem érintik,

a 16A és a 116-os autóbuszok rövidített útvonalon közlekednek,

a 16-os autóbusz augusztus 22-ig nem közlekedik,

a 916-os autóbusz augusztus 21-én és 22-én a Széll Kálmán tér felől a Szentháromság térig jár majd,

a 19-es villamos augusztus 21-ig, csütörtökön 12 óráig a Kelenföldi pályaudvar és a Döbrentei tér, valamint a Bécsi út / Vörösvári út és a Clark Ádám tér között közlekedik,

a 41-es villamos augusztus 21-én 12 óráig a Krisztina körút–Széll Kálmán tér–Margit körút útvonalon közlekedik,

a 107-es busz augusztus 23-án, szombaton üzemkezdetig az Infopark felé terelve, a Budafoki úton jár,

augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig a 8E, a 108E, a 110-es, a 112-es, a 907-es, a 908-as, a 956-os, a 973-as és a 973A autóbuszok Buda felé nem állnak meg a Döbrentei tér megállóhelyen- írja a BKK.

Emellett a vonatok menetrendje is módosul: munkaszüneti napi menetrend szerin járnak majd. Ugyanez igaz a távolsági buszokra és az útvonal módosítással nem érintett BKK járatokra is.