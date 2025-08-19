Isten éltessen, Magyarország! - Itt van minden tudnivaló az ünnepről: ingyenes programok, boltzár, közlekedés, időjárás

Holnap, szerdán munkaszüneti nap lesz az államalapítás ünnepe tiszteletére. Számos ingyenes programon lehet majd ebből az alkalomból részt venni, a boltok nagy része viszont zárva lesz augusztus 20-án.
Számos ingyenes program és 380 forintos csapolt sör várja az ünneplőket most szerdán a fővárosban. Közlekedési változásokra kell számítani és a boltok többsége is zárva tart viszont jó időjárás ígérkezik. Mutatjuk, mit érdemes tudni az idei augusztus 20-ról!
Augusztus 20-án reggel zászlófelvonás, tisztavatás és légi parádé nyitja a napot. Ezt követően ingyenesen látogatható lesz a Szent Korona az Országházban (10-18 óra között), 17 órakor kezdődik majd a szentmise és a Szent Jobb Körmenet, majd este 21 órakor kezdetét veszi a Tűz és fények játéka – Európa legnagyobb tűzijátéka és drónshowja. Ezek mellett pedig egész nap lesznek gyermekprogramok, koncertek, kreatív foglalkozások és a Várkert Bazár előtt az Ízek Utcája, valamint a Vörösmarty téren Csárdafesztivál is várja az érdeklődőket. A központi, fővárosi ünnepségek mellett minden településen lesznek helyi ünnepségek, programok.
A részletes programok itt találhatók.
A munkaszüneti nap és a Szent István Nap rendezvényei miatt 14:00-tól a Margit-híd, a Lánchíd, az Erzsébet- és a Szabadság híd, a belvárosi rakpartok, Kossuth tér, Szent István tér és a Széchenyi tér környéke le lesz zárva az autósok elől (egy rész a gyalogosok elől is). A rendezvényre igyekvőknek a BKK azt javasolja, hogy inkább metróval közlekedjenek: az M1, M2, M3 sűrített menetrenddel jár majd.
Emellett a vonatok menetrendje is módosul: munkaszüneti napi menetrend szerin járnak majd. Ugyanez igaz a távolsági buszokra és az útvonal módosítással nem érintett BKK járatokra is.
Augusztus 19-én normál nyitvatartás szerint várják a vásárlókat az üzletek, augusztus 20-án viszont a legtöbb bolt és pláza zárva tart majd. Nyitva lehetnek viszont egyes benzinkutas shopok, trafikok, éjjel-nappalik, virágboltok, újságosok, valamint néhány vendéglátóhely, mozi és szórakozóhely és persze az ügyeletes gyógyszertárak. Augusztus 21-én aztán visszaáll minden a normál hétköznapi kerékvágásba.
Az ünnepen főleg napos idő várható, napközben akár 31–32 °C-ot is elérhet a hőmérséklet, ráadásul piros figyelmeztetés van érvényben a tartósan magas középhőmérséklet miatt, úgyhogy mindenképp legyen nálunk víz. Az éjszaka enyhe marad, 16–22 °C körül alakul a hőmérséklet. Egyelőre tehát úgy tűnik, semmi nem fogja megzavarni a tűzijátékot, de érdemes figyelni az előrejelzést és a híradásokat, időben kezdik-e a tűzijátékot.
