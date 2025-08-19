RETRO RÁDIÓ

Isten éltessen, Magyarország! - Itt van minden tudnivaló az ünnepről: ingyenes programok, boltzár, közlekedés, időjárás

Holnap, szerdán munkaszüneti nap lesz az államalapítás ünnepe tiszteletére. Számos ingyenes programon lehet majd ebből az alkalomból részt venni, a boltok nagy része viszont zárva lesz augusztus 20-án.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.19. 05:00
Augusztus 20 Szent István nyitva tartás

Számos ingyenes program és 380 forintos csapolt sör várja az ünneplőket most szerdán a fővárosban. Közlekedési változásokra kell számítani és a boltok többsége is zárva tart viszont jó időjárás ígérkezik. Mutatjuk, mit érdemes tudni az idei augusztus 20-ról!

augusztus 20, Szent István Nap, tűzijáték
Augusztus 20-án este látványos tűz- és fényjátékban gyönyörködhetünk a Duna mindkét partján, 5 kilométer hosszan  Fotó: ZGPhotography /  Shutterstock

Már reggel megkezdődnek az ünnepi programok

Augusztus 20-án reggel zászlófelvonás, tisztavatás és légi parádé nyitja a napot. Ezt követően ingyenesen látogatható lesz a Szent Korona az Országházban (10-18 óra között), 17 órakor kezdődik majd a szentmise és a Szent Jobb Körmenet, majd este 21 órakor kezdetét veszi a Tűz és fények játéka – Európa legnagyobb tűzijátéka és drónshowja. Ezek mellett pedig egész nap lesznek gyermekprogramok, koncertek, kreatív foglalkozások és a Várkert Bazár előtt az Ízek Utcája, valamint a Vörösmarty téren Csárdafesztivál is várja az érdeklődőket.  A központi, fővárosi ünnepségek mellett minden településen lesznek helyi ünnepségek, programok.

A részletes programok itt találhatók.

Sok minden le lesz zárva augusztus 20-án

A munkaszüneti nap és a Szent István Nap rendezvényei miatt 14:00-tól a Margit-híd, a Lánchíd, az Erzsébet- és a Szabadság híd, a belvárosi rakpartok, Kossuth tér, Szent István tér és a Széchenyi tér környéke le lesz zárva az autósok elől (egy rész a gyalogosok elől is). A rendezvényre igyekvőknek a BKK azt javasolja, hogy inkább metróval közlekedjenek: az M1, M2, M3 sűrített menetrenddel jár majd.

Így változik a közösségi közlekedési rend az ünnep miatt

  • A 178-as autóbusz augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig csak a budai oldalon és rövidített útvonalon, a Naphegy tér és a Batthyány tér között közlekedik,
  • a 105-ös, a 210-es és a 210B autóbuszok augusztus 21-én 12 óráig mindkét irányban módosított útvonalon, az Erzsébet hídon át közlekednek,
  • a 216-os autóbusz augusztus 21-én 12 óráig az Erzsébet hídon át közlekedik,
  • a 916-os, 990-es éjszakai járatok augusztus 21-én reggelig az Erzsébet hídon át közlekednek, a Deák Ferenc teret és a Széchenyi István teret nem érintik,
  • a 16A és a 116-os autóbuszok rövidített útvonalon közlekednek,
  • a 16-os autóbusz augusztus 22-ig nem közlekedik,
  • a 916-os autóbusz augusztus 21-én és 22-én a Széll Kálmán tér felől a Szentháromság térig jár majd,
  • a 19-es villamos augusztus 21-ig, csütörtökön 12 óráig a Kelenföldi pályaudvar és a Döbrentei tér, valamint a Bécsi út / Vörösvári út és a Clark Ádám tér között közlekedik,
  • a 41-es villamos augusztus 21-én 12 óráig a Krisztina körút–Széll Kálmán tér–Margit körút útvonalon közlekedik,
  • a 107-es busz augusztus 23-án, szombaton üzemkezdetig az Infopark felé terelve, a Budafoki úton jár,
  • augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig a 8E, a 108E, a 110-es, a 112-es, a 907-es, a 908-as, a 956-os, a 973-as és a 973A autóbuszok Buda felé nem állnak meg a Döbrentei tér megállóhelyen-írja a BKK.

Emellett a vonatok menetrendje is módosul: munkaszüneti napi menetrend szerin járnak majd. Ugyanez igaz a távolsági buszokra és az útvonal módosítással nem érintett BKK járatokra is.

Így lesznek nyitva a boltok augusztus 20. környékén

Augusztus 19-én normál nyitvatartás szerint várják a vásárlókat az üzletek, augusztus 20-án viszont a legtöbb bolt és pláza zárva tart majd. Nyitva lehetnek viszont egyes benzinkutas shopok, trafikok, éjjel-nappalik, virágboltok, újságosok, valamint néhány vendéglátóhely, mozi és szórakozóhely és persze az ügyeletes gyógyszertárak. Augusztus 21-én aztán visszaáll minden a normál hétköznapi kerékvágásba.

Ilyen időjárásra lehet számítani 20-án

Az ünnepen főleg napos idő várható, napközben akár 31–32 °C-ot is elérhet a hőmérséklet, ráadásul piros figyelmeztetés van érvényben a tartósan magas középhőmérséklet miatt, úgyhogy mindenképp legyen nálunk víz. Az éjszaka enyhe marad, 16–22 °C körül alakul a hőmérséklet. Egyelőre tehát úgy tűnik, semmi nem fogja megzavarni a tűzijátékot, de érdemes figyelni az előrejelzést és a híradásokat, időben kezdik-e a tűzijátékot.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu