Nyitrai Zsolt: Idén is akadálymentes az állami ünnepünk

Friss videóval jelentkezett a miniszterelnök főtanácsadója.

2025.08.17.
„A fogyatékosságügyi szervezetek és Magyarország Kormánya közötti együttműködés eredményeként idén is odafigyelünk a speciális szempontokra. Augusztus 20-án, Szent István ünnepének fő eseményei fizikailag és infokommunikációs is akadálymentesített formában valósulnak meg, hogy mindenki egyenlő módon részese lehessen az eseményeknek. Ünnepeljünk együtt, akadálymentesen, közösen! Boldog születésnapot, Magyarország!” – mondta a Szent István Nap kapcsán készült friss videóban Nyitrai Zsolt a Facebook-oldalán

„Idén az állami ünnepen is gondoskodunk róla, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek a programok. Ünnepeljünk együtt! Szívügyünk a fogyatékosságügy!” 

– jelentette ki dr. Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár a miniszterelnök főtanácsadójának videójában.

„Az idei évben 6 napos rendezvénysorozattal ünnepeljük 19 helyszínen az államalapítás ünnepét, Szent István napját. Természetesen a csúcspontot a sok rendezvény és program mellett, 20-án este Európa legnagyobb tűzijátéka és drónshow-ja jelenti”

– fogalmazott Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.

„Fogyatékossággal élőként nagy öröm számomra, hogy idén is akadálymentesen tekinthetem meg az augusztus 20-ai tűzijátékot. GYertek és ünnepeljünk együtt!”

– biztatott mindenkit a felvétel végén Nagy Vivien Európa bajnok bronzérmes boccia versenyző.

 

